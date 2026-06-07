Le directeur général d'All Nippon Airways prévoit de prendre livraison d'un Boeing 777X en 2027

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Juichi Hirasawa, directeur général d'All Nippon Airways ( 9202.T ), a déclaré dimanche que la compagnie japonaise prévoit toujours de prendre livraison du Boeing 777X BA.N au cours de l'exercice 2027 et d'atteindre son objectif d'une flotte de 320 appareils d'ici l'exercice 2030, malgré les retards pris par le constructeur américain.

En cas de nouveaux retards concernant le 777X, dont la certification est en attente, ANA repousserait le retrait de ses gros-porteurs actuels, a déclaré M. Hirasawa aux journalistes en marge d'un sommet mondial des compagnies aériennes à Rio de Janeiro. L'exercice fiscal d'ANA commence en avril.