Le directeur général d'Airbus prévoit une décision rapide concernant l'augmentation de la production de l'A350

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Airbus AIR.PA prévoit de se prononcer « le plus tôt possible » sur l’augmentation de la capacité de production de son gros-porteur A350, a déclaré Lars Wagner, directeur général de la division commerciale du groupe. Cette décision s’inscrit dans une série de trois décisions à relativement court terme que le constructeur aéronautique doit prendre alors que sa rivalité avec Boeing s’intensifie.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial étudie également activement le lancement de versions plus grandes de l’A350 ainsi que de son plus petit modèle, l’A220, qui est déficitaire. Les décisions concernant ces deux projets devraient être prises vers le début d’une période de planification quinquennale.

« La décision d’augmenter le rythme de production de l’A350 est inévitable. Nous allons le faire car le marché exige clairement davantage d’avions », a déclaré M. Wagner lors d’une conférence de presse.

« C’est une décision importante, nous devons donc la soumettre au conseil d’administration. Mais cela va se faire plutôt tôt que tard. »

Airbus dispose d’une chaîne de montage pour cet avion en fibre de carbone, conçu pour concurrencer le 787 léger de Boeing et le 777X, dont la livraison a pris du retard. L’usine a été conçue pour produire 12 à 13 appareils par mois. Pour dépasser ce rythme, il faudrait une nouvelle chaîne de montage et un nouveau système industriel, a précisé M. Wagner.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, il existe « clairement une demande » pour un A350 plus long et doté de plus de sièges, communément appelé A350-2000, ainsi que pour une version plus grande de l’A220 d’environ 130 sièges, connue sous le nom d’A220-500.

L’ancien directeur général de MTU Aero Engines, qui a pris la tête de la plus grande division d’Airbus cette année, n’a pas souhaité préciser si Airbus pourrait remettre en cause la position de RR.L Rolls-Royce en tant que seul motoriste de l’A350 pour la nouvelle version.

Selon des sources du secteur, Airbus aurait envisagé d’utiliser un moteur de GE Aerospace pour l’A350-2000 d’environ 400 places, mais le motoriste n’aurait jusqu’à présent manifesté qu’un intérêt limité pour ce projet.

M. Wagner a réaffirmé qu’Airbus était confiant quant à la réalisation de ses objectifs de livraison en fin d’année, malgré les récents problèmes de qualité rencontrés au niveau industriel.

À plus long terme, Airbus continue d’envisager la date « indicative » de 2030 pour le lancement d’un tout nouvel avion monocouloir, a-t-il déclaré.