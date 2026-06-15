Le directeur général d'Airbus dénonce le poids des coûts réglementaires en Europe à l'occasion de l'inauguration d'une nouvelle chaîne de production

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Airbus inaugure une deuxième chaîne de montage de l'A321neo dans l'ancienne usine de l'A380

* Cela porte à 10 le nombre de chaînes adaptées à cet avion dans le monde

* Le directeur général dénonce les coûts relativement élevés et la charge réglementaire en Europe

* Le directeur général affirme que la situation concernant les moteurs reste inchangée malgré les pénuries

(Refonte, ajout de détails et de contexte) par Tim Hepher

Le directeur général d'Airbus AIR.PA a exhorté lundi la France et l'Union européenne à s'attaquer aux coûts réglementaires élevés et au manque de compétitivité qui pèsent sur les entreprises, alors que le constructeur aéronautique inaugurait une nouvelle chaîne de montage pour son avion le plus vendu.

Guillaume Faury a déclaré que l'A321neo, qui a permis à Airbus de devancer son concurrent américain Boeing BA.N et de fixer un objectif ambitieux à la Chine, concurrent émergent, était un succès européen qui dépendait autant de politiques appropriées que de la technologie.

« Chaque fois que je reviens des États-Unis ou de Chine, je suis très irrité par l’Europe, car nous sommes trop lents et pas conscients des défis énormes auxquels nos industries sont confrontées », a déclaré M. Faury lors d’une cérémonie marquant le lancement d’une nouvelle ligne destinée à accélérer la production des avions à fuselage étroit, actuellement saturée.

LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE, D'ÉNERGIE ET DE RÉGLEMENTATION EN EUROPE PÈSENT SUR L'INDUSTRIE

Cette nouvelle ligne est la deuxième du genre à ouvrir dans une immense usine de Toulouse autrefois dédiée au plus gros avion de ligne au monde, le superjumbo A380 aujourd’hui disparu, afin de répondre à la course visant à satisfaire l’évolution de la demande des compagnies aériennes vers des jets plus petits destinés au moyen-courrier.

Boeing augmente également la production de son concurrent, le 737 MAX, alors que les deux avionneurs réutilisent des usines de gros-porteurs à moitié désaffectées pour faire place aux avions plus petits qui dominent le marché actuel.

« Le coût de la main-d’œuvre est très élevé en France et en Europe, le coût de l’énergie en Europe est plus élevé qu’aux États-Unis ou en Chine… et le coût des barrières réglementaires est absolument exorbitant », a déclaré M. Faury.

Ce message politique inhabituellement direct de la part de l’un des plus grands exportateurs européens est intervenu alors que les dirigeants du G7 se réunissaient en France pour discuter de problèmes tels que les déséquilibres économiques mondiaux.

S'adressant à un public composé de travailleurs et de responsables politiques, dont le ministre français des Transports, M. Faury a déclaré que la compétitivité devrait être un thème des élections françaises de l'année prochaine.

« Nous ne devons pas faire à l’aviation ce que nous avons fait à l’industrie automobile… où tout allait bien, et où aujourd’hui tout va mal », a déclaré M. Faury, ancien dirigeant de l’industrie automobile.

Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, a déclaré que cette nouvelle usine constituait une étape décisive vers l’augmentation de la production.

« AUCUN CHANGEMENT » CONCERNANT LA PÉNURIE DE MOTEURS

Airbus et Boeing étudient des technologies pour les futurs avions, tout en insistant sur le fait que la priorité actuelle est de livrer dans les délais et de stabiliser les chaînes d'approvisionnement.

M. Faury a déclaré à Reuters qu’il n’y avait « aucun changement » concernant la pénurie de moteurs Pratt & Whitney

RTX.N , que le constructeur aéronautique a en partie mise en cause pour le report de ses objectifs de production. Plusieurs avions étaient visibles près de l’usine, en attente de leurs moteurs.

La ligne de 490 mètres de long inaugurée lundi, située à côté d’un hall de production similaire installé il y a trois ans, complète un ensemble de 10 chaînes de montage à travers le monde configurées pour produire la variante la plus rentable de l’Airbus A321neo.

Deux lignes supplémentaires à Toulouse, qui ne peuvent traiter que le plus petit A320, continueront à produire pour une durée indéterminée.

Airbus assemble également des avions en Allemagne, aux États-Unis et en Chine.

Après une série de retards, le constructeur prévoit d'augmenter sa production à 70 à 75 avions à fuselage étroit par mois d'ici fin 2027, contre environ 60 actuellement, et de stabiliser la production à 75 par mois en 2028.

Se remettant d'une crise industrielle et de sécurité, Boeing a déclaré au début du mois qu'il étudiait une augmentation de sa production après que The Air Current eut indiqué qu'il envisageait de porter la capacité de production du 737 à 70 appareils par mois. Il augmente actuellement sa production pour atteindre 47 appareils par mois.