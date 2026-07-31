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Migrants à Ceuta: la France renforce les contrôles à la frontière espagnole
information fournie par AFP 31/07/2026 à 15:34
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Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez le 22 juillet 2026 à Paris ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé vendredi avoir renforcé les contrôles à la frontière avec l'Espagne après l'afflux de migrants ces derniers jours dans l'enclave espagnole de Ceuta, en provenance du Maroc.

Le ministre indique sur le réseau social X avoir "dès hier soir (jeudi soir) donné des instructions pour renforcer sans attendre les contrôles à la frontière espagnole" et activé la "Force Frontière d’intervention rapide pour des contrôles en profondeur".

Plusieurs dizaines de milliers de migrants ont traversé la frontière ces derniers jours pour pénétrer dans l'enclave de Ceuta, selon une source policière.

"Nous avons un contrôle à la frontière franco-espagnol, il existe, d'ailleurs il a été renforcé ces derniers mois", avait rappelé vendredi matin Laurent Nuñez sur RTL. Le ministre français a en outre dit s'être entretenu jeudi avec son homologue espagnol. "On doit se parler aujourd'hui" de nouveau, a-t-il ajouté.

Son prédécesseur au ministère de l'Intérieur et candidat LR à la présidentielle Bruno Retailleau a déploré sur X que "l'Espagne aujourd'hui, l’Europe demain, paient le prix de la politique irresponsable du gouvernement socialiste espagnol". "On ne peut plus laisser un pays de l’UE fragiliser toute l’Europe", a-t-il réagi.

La candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle Marine Le Pen a fustigé de son côté les "entrées massives et coordonnées de migrants en Espagne, encouragées par le gouvernement espagnol".

Une situation face à laquelle "la France doit sans délai renforcer les contrôles à ses frontières", a exhorté la leader du parti d'extrême droite.

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