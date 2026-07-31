Worldline boucle la cession de ses parts dans sa coentreprise australienne

Worldline annonce la finalisation de la cession de sa participation de 51% dans Worldline Australia Pty Ltd (opérant sous le nom d'ANZ Worldline Payment Solutions) à son partenaire de coentreprise ANZ, pour une valeur d'entreprise d'environ 107 MEUR (sur une base de 100%).

ANZ Worldline Payment Solutions est un acteur établi de l'acquisition de commerçants en Australie, au service des clients PME et des grandes entreprises. Afin d'assurer la continuité opérationnelle pendant la période de transition, Worldline continuera de fournir des services technologiques et logiciels à ANZ.

Le produit net combiné de l'ensemble des cessions déjà annoncées par le groupe (Mobilité & Services Web Transactionnels, Worldline North America, Cetrel, PaymentIQ, Worldline Merchant Services India, Worldline New Zealand et ANZ Worldline Payment Solutions Australia) est estimé entre 590 MEUR et 640 MEUR.

Ces fonds devraient être perçus en 2026, renforçant ainsi le profil financier du groupe de solutions de paiement, augmentant sa flexibilité stratégique et soutenant le redéploiement du capital vers ses activités de coeur de métier.

La direction de Worldline ajoute rester concentrée sur la mise en oeuvre du plan de transformation North Star 2030 afin de rétablir la croissance de son chiffre d'affaires ainsi qu'une forte génération de flux de trésorerie disponible.

Pour rappel, l'action Worldline s'envole de 22% à 12,2 EUR et caracole ainsi loin en tête du SBF 120 ce vendredi, après la publication, la veille au soir, de résultats meilleurs que prévu au titre du 1er semestre, malgré un abaissement de ses prévisions de croissance pour 2026.