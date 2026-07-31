 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Reprise samedi des trains au sud de Bordeaux après le mégafeu
information fournie par AFP 31/07/2026 à 15:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

La circulation des trains qui avait été interrompue le 26 juillet au sud de Bordeaux face à la menace des incendies en Gironde et dans les Landes reprendra samedi pour les voyageurs ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La circulation des trains qui avait été interrompue le 26 juillet au sud de Bordeaux face à la menace des incendies en Gironde et dans les Landes reprendra samedi pour les voyageurs ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

La circulation des trains qui avait été interrompue le 26 juillet au sud de Bordeaux face à la menace des incendies en Gironde et dans les Landes reprendra samedi pour les voyageurs, a annoncé la SNCF.

"Les vérifications de l'état de l'infrastructure ferroviaire ont été terminées en moins de 24 heures", a précisé l'entreprise, précisant que la gare de Marcheprime, située dans une zone toujours évacuée, restait fermée pour l'instant.

Ce travail d'inspection et de réparation, "sur près de 160 kilomètres de lignes", a mobilisé plusieurs dizaines d'agents. Des "circulations techniques" auront encore lieu vendredi, selon un communiqué.

La circulation des trains avait été interrompue le 26 juillet à la demande de la préfecture, vers Arcachon et jusqu'à Morcenx en direction de Dax et Mont-de-Marsan, après que le brasier allumé le 22 juillet eut progressé en direction de la voie ferrée.

Un dispositif exceptionnel de flexibilité commerciale a permis des reports et annulations de voyages sans frais durant l'interruption du trafic.

Vendredi, la situation est "stable" sur le front du mégafeu qui a ravagé 42.000 hectares mais est désormais "contenu dans son périmètre", selon un dernier point des autorités.

Environnement
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank