Le directeur général d'Airbus Commercial prévoit une décision rapide concernant l'augmentation de la cadence de production de l'A350

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* Airbus envisage une deuxième chaîne de montage pour l'A350 afin de répondre à la demande

* Décisions imminentes concernant les nouvelles versions de l'A350 et de l'A220

* Le constructeur aéronautique travaille en vue d’une date de lancement « indicative » en 2030 pour son nouvel avion

* Pas d’accord sur la fourniture de moteurs Pratt & Whitney au-delà de 2026 en raison d’un différend

(Ajout de citations et de détails tout au long de l'article)

par Tim Hepher

Airbus AIR.PA prévoit de se prononcer «le plus tôt possible» sur l’augmentation de la capacité de production de son gros-porteur A350, a déclaré son directeur général commercial, Lars Wagner. Cette décision s’inscrit dans un trio de décisions à relativement court terme, alors que la rivalité avec Boeing s’intensifie.

Le plus grand constructeur aéronautique mondial étudie également activement des versions plus grandes de l’A350 ainsi que son plus petit modèle, l’A220, déficitaire, et des décisions concernant ces deux projets sont attendues vers le début d’une période de planification quinquennale, a-t-il précisé.

« La décision d’augmenter le rythme de production de l’A350 est inévitable. Nous allons le faire car le marché exige clairement davantage d’avions », a déclaré M. Wagner lors d’une conférence de presse.

« C’est une décision importante, nous devons donc la soumettre au conseil d’administration. Mais cela se fera plutôt tôt que tard. »

Airbus dispose d’une chaîne de montage pour le concurrent des séries 787 et 777 de Boeing, conçue pour produire 12 à 13 avions par mois. Pour augmenter ce rythme, il faudrait une nouvelle chaîne et un nouveau système industriel, a précisé M. Wagner.

Par ailleurs, a-t-il ajouté, il existe une « demande évidente » pour un A350 plus long et doté de plus de sièges, communément appelé A350-2000, ainsi que pour une version plus grande de l’A220 d’environ 130 sièges, connue sous le nom d’A220-500.

L’ancien directeur général de MTU Aero Engines, qui a pris la tête de la plus grande division d’Airbus cette année, n’a pas souhaité préciser si Airbus pourrait remettre en cause la position de Rolls-Royce RR.L en tant que seul motoriste de l’A350 pour la nouvelle version.

Selon des sources du secteur, Airbus aurait envisagé d’utiliser un moteur de GE Aerospace pour l’A350-2000 d’environ 400 places, mais l’intérêt manifesté par le motoriste est resté jusqu’à présent modéré.

M. Wagner a réaffirmé qu’Airbus était confiant quant à la réalisation de ses objectifs de livraison de fin d’année, malgré de récents problèmes de qualité.

À plus long terme, Airbus continue d’envisager la date « indicative » de 2030 pour le lancement d’un tout nouvel avion monocouloir, a déclaré M. Wagner.

Le calendrier de lancement des successeurs des séries Boeing 737 et Airbus A320, qui sont les plus vendues, est l’une des décisions les plus attendues du secteur, en partie grâce aux travaux de recherche menés par les motoristes.

Certains analystes doutent que la prochaine génération d’avions voie le jour dès 2030, alors que les motoristes peaufinent leurs technologies de pointe. Kelly Ortberg, directeur général de Boeing BA.N , a déclaré en juillet à Aviation Week que la prochaine génération est repoussée.

MOTEURS PRATT & WHITNEY

À court terme, Airbus a indiqué qu’il continuait à faire face à des incertitudes concernant l’approvisionnement en moteurs Pratt & Whitney pour les avions de la famille A320.

Airbus et la filiale RTX RTX.N débattent pour savoir qui doit bénéficier d’un accès prioritaire à l’approvisionnement en moteurs: les usines d’avions ou les ateliers de maintenance des compagnies aériennes.

Airbus a indiqué n’avoir pas encore trouvé d’accord avec Pratt & Whitney concernant les livraisons au-delà de 2026.

« Nous traitons cette question très sérieusement avec Pratt & Whitney et nous essayons d’avancer autant que possible », a déclaré Florent Massou dit Labaquere, directeur des opérations d’Airbus.

Le nombre d’avions en service cloués au sol en raison de retards dans la livraison de moteurs de rechange est « encore assez important », a-t-il ajouté.

Reuters avait rapporté en mars qu’Airbus avait ouvert le bal en intentant une action en dommages-intérêts pour retards de livraison de moteurs, dans un litige pouvant atteindre plusieurs milliards de dollars.

Les discussions entre les deux entreprises visant à éviter une bataille juridique n’ont pour l’instant pas abouti à une percée, ont indiqué des sources du secteur.

Airbus a accusé Pratt & Whitney de revenir sur ses engagements concernant le nombre de moteurs alloués à ses usines. Pratt & Whitney, qui fournit environ 40 % des avions A320, a fait état de progrès dans la stabilisation de ses livraisons.

« Pratt & Whitney a augmenté ses livraisons annuelles de nouveaux moteurs depuis 2019, devançant le secteur et dépassant notre part de marché globale pour la flotte », a déclaré RTX dans un communiqué envoyé par e-mail, ajoutant qu’elle continuait à développer ses capacités de maintenance.

M. Massou a toutefois précisé que les perturbations concernant un autre modèle de moteur Pratt destiné à l’A220 avaient pratiquement disparu. Les moteurs Rolls-Royce RR.L sont également en bonne voie après les inquiétudes initiales, mais les retards concernant les sièges restent un problème urgent pour les avions à fuselage large, a-t-il ajouté.