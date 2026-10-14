Présidentielle : Tondelier reprend sa campagne et appelle à "lâcher la grappe aux femmes"

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier à Lens dans le Pas-de-Calais le 13 octobre 2026 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

La cheffe des Ecologistes Marine Tondelier, qui reprend sa campagne présidentielle ce mercredi après près de quatre semaines de congé maternité, appelle "à lâcher la grappe" aux femmes et dit "tracer sa route de candidate et de maman" en faisant "au mieux", dans un message sur les réseaux sociaux.

La candidate des Ecologistes, qui dit avoir reçu de très nombreux messages bienveillants après avoir accouché d'un garçon, Léon, le 23 septembre, raconte avoir aussi eu "droit - et peut être encore plus en tant que femme politique - à des jugements sur ce que je devrais faire ou pas. Le tout empli de beaucoup d’injonctions contradictoires, évidemment".

"Lâchez la grappe aux femmes, arrêtez de les juger toujours aussi sévèrement", demande-t-elle, en expliquant que chaque femme qui vient d'accoucher "fait comme elle peut, comme elle veut et surtout comme elle le sent".

"Je suis comme tous les parents qui me liront : je fais au mieux. Je trace ma route de candidate et de maman. En ayant la chance d'être bien entourée", ajoute-t-elle, tout en précisant que son enfant restera sa "priorité".

Mme Tondelier, qui a participé à une marche pour le climat quatre jours après avoir accouché, et à plusieurs manifestations lycéennes dans les villes proches de chez elle, trouve "incroyable de devoir se justifier sur ce sujet" mais "c'est malheureusement encore nécessaire en 2026".

L'écologiste explique avoir "la chance d’être bien suivie médicalement et (son) bébé aussi" et "la chance d’aller bien et (son) bébé aussi".

Elle reprend sa campagne "avec tout ce que cela implique de stress et d'organisation" ce mercredi soir sur BFMTV, et "ça se fera au fur et à mesure, au rythme que j’arriverai à tenir", comme le font "plein de femmes qui comme moi ne sont pas salariées" mais sans prétendre que "c’est un modèle à suivre".

Car "c’est tout le système qu’il faut changer pour permettre une égalité réelle entre toutes les femmes", estime celle qui veut mettre en avant dans sa campagne la maternité, la santé reproductive et sexuelle et le post-partum.