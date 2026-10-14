Que faut-il retenir de la publication des chiffres de l'indice CPI ?

Fed us (Crédits: Adobe Stock)

Par Johnathan Owen, Gestionnaire de portefeuille chez TwentyFour Asset Management, Boutique Vontobel

L'IPC sous-jacent de septembre confirme que la Fed ne parvient pas à faire reculer l'inflation. Ce dernier a progressé de 0,335% sur le mois, alors que le consensus s'établissait à 0,2% (56 des 67 économistes interrogés dans le cadre de l'enquête Bloomberg tablaient sur un chiffre inférieur), et les détails ne sont guère rassurants : les voitures d'occasion ont augmenté de 0,7%, les loisirs de 0,5% après un mois d'août stable, le loyer équivalent pour les propriétaires s'est raffermi à 0,3% et les services de base hors logement restent supérieurs à 0,4%.

L'énergie explique en grande partie la hausse globale de 0,6%, mais l'ampleur de la hausse de l'inflation sous-jacente indique que des effets de second tour commencent à se faire sentir, ce que le comité s'efforce précisément d'éviter. Comme cela a été le cas pendant la majeure partie de cette année, l'évolution de l'inflation dépend toujours fortement des prix de l'énergie, ce qui place à la fois la Fed et un gouvernement en pleine campagne pour les élections de mi-mandat dans une situation délicate.

Deux hausses d'ici mars ?

La réaction des marchés n'a pas tardé : la courbe des taux des bons du Trésor s'est aplatie, le taux à 2 ans ayant progressé de 13 pb à 4,92% et celui à 10 ans de 9 pb à 5,30%, reflétant l'inquiétude des marchés face au niveau et à la direction de l'inflation, ainsi qu'à l'absence de progrès dans sa maîtrise. Les probabilités d'une hausse en octobre ont bondi, passant d'environ 20% à un niveau proche d'un tirage au sort, et la réévaluation des anticipations à plus long terme est tout aussi révélatrice : les marchés s'attendent désormais à au moins deux hausses d'ici mars, avec une probabilité supérieure à 70 % d'une troisième.

Cela laisse peu de marge pour les baisses que certains espéraient en 2027, et tout assouplissement semble désormais subordonné à un retournement des prix de l'énergie. La réticence du président Warsh à fournir des indications prospectives a permis au camp Williams/Jefferson d'orienter les anticipations à court terme, et plus les cotes se rapprochent de 50/50, plus la pression s'intensifie sur la Fed pour qu'elle passe à l'action. Les marchés étant désormais divisés sur la question d'une hausse en octobre, les propos de Warsh demain soir au FMI seront scrutés à la loupe pour y déceler le moindre indice sur sa volonté d'agir ce mois-ci.

Pour le crédit investment grade, le contexte technique reste très favorable. Les entrées de capitaux dans cette classe d'actifs sont restées soutenues pendant la majeure partie de l'année, et les rendements globaux continuent de paraître très attractifs à ces niveaux. Une politique de taux élevés plus longtemps mettra à l'épreuve les bilans les plus fragiles, mais pour l'instant, si les spreads se sont légèrement élargis, le contexte global reste sain.