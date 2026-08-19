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Le directeur financier de Smith & Nephew démissionne
information fournie par Zonebourse 19/08/2026 à 09:05
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Smith & Nephew annonce que John Rogers a informé son conseil d'administration de son intention de quitter son poste de directeur financier le 30 septembre pour occuper une fonction externe aux Etats-Unis. Il quitte le conseil avec effet immédiat et un processus de recherche a été lancé pour lui trouver un successeur.

Le groupe britannique de technologies médicales ajoute que Pierre Palassian, vice-président senior chargé des finances et contrôleur financier du groupe, assurera l'intérim au poste de directeur financier jusqu'à la nomination d'un successeur permanent à John Rogers.

Cadre dirigeant expérimenté dans le domaine financier, fort de plus de vingt ans d'expérience à des postes de direction, Pierre Palassian a rejoint Smith & Nephew en juin 2017, après avoir occupé des postes à responsabilité chez AbbVie et Abbott Laboratories.

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