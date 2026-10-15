Le directeur financier de Figma affirme que la plateforme de design est prête à mettre ses marges en jeu pour stimuler la demande en matière d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Deborah Mary Sophia et Mehnaz Yasmin

Le directeur financierde Figma a déclaré jeudi qu’il n’était pas certain que l’éditeur de logiciels de conception retrouve ses niveaux de marge brute maximaux alors qu’il intensifie ses dépenses en intelligence artificielle, mais il a ajouté que ces investissements contribueraient à attirer des utilisateurs et à mieux rivaliser avec les outils sophistiqués développés par des laboratoires tels qu’OpenAI et Anthropic.

La société FIG.N a réalisé d’importantes dépenses dans les fonctionnalités d’IA, notamment son assistant de conception Figma et des outils permettant de créer des prototypes et des applications web à partir de consignes textuelles, ce qui a contribué à une hausse régulière du chiffre d’affaires mais a pesé sur les marges.

« Allons-nous retrouver une marge brute avoisinant les 90 %? Je ne sais pas. Mais est-ce là-dessus que je me concentrerais particulièrement? Non », a déclaré le directeur financier Praveer Melwani lors du Reuters Global Markets Forum , en marge de la conférence des utilisateurs « Config » organisée par l’entreprise à Bangalore, en Inde.

Les marges brutes trimestrielles de Figma ont reculé pour s’établir autour de 85 % au cours de l’année écoulée, contre plus de 90 % par le passé.

L’entreprise parie que le fait de favoriser l’adoption de l’IA, même au détriment des marges, contribuera à élargir sa base d’utilisateurs à un moment où des modèles d’IA de plus en plus performants menacent de bouleverser la demande en logiciels traditionnels.

En début d’année, Figma est passée à un modèle de tarification basé sur l’utilisation pour les crédits d’IA sur sa plateforme, et a déclaré que cet effort de monétisation contribuerait à générer des résultats plus solides au cours des prochains trimestres.

Les investisseurs, cependant, scrutent de près la baisse des marges et des flux de trésorerie disponibles des entreprises technologiques, alors qu’ils évaluent le retour sur investissement de ces paris coûteux sur l’IA. Ces préoccupations, associées aux craintes liées aux bouleversements induits par l’IA, ont fait chuter le cours de l’action Figma d’environ 43 % cette année.

« Je serais prêt à accepter une baisse des marges, comme nous l’avons fait l’année dernière, si cela nous permet de desservir un marché potentiel total bien plus vaste », a déclaré M. Melwani.

« Ce qui peut être bon pour nous n’est pas toujours ce que recherche un investisseur… Nous savons que nous serons en mesure de fixer le prix au bon moment. »

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