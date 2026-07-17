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Le directeur de la FAA s'engage à mettre en place un calendrier rapide pour réformer les systèmes américains de contrôle du trafic aérien
information fournie par Reuters 17/07/2026 à 15:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) affirme que l'agence a besoin de 10 milliards de dollars supplémentaires de la part du Congrès pour réformer le système américain de contrôle du trafic aérien, désormais obsolète, alors que les décideurs politiques se préparent à un doublement du trafic au cours des deux prochaines décennies.

Bryan Bedford, administrateur de la FAA, a déclaré que l'agence s'employait activement à mettre en œuvre les premiers 12,5 milliards de dollars approuvés par le Congrès après des années de négligence. “Nous avons 20 ans de retard. Le système est extrêmement sûr, mais cela se fait au prix d'une inefficacité et de désagréments,” a déclaré M. Bedford lors d'une interview. “Les Américains tolèrent ce système extrêmement inefficace... Et tant qu’il reste sûr, je pense que cela sape en quelque sorte la volonté de le réformer.”

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