Le directeur de la FAA s'apprête à aborder la réforme du trafic aérien alors que les compagnies aériennes sont invitées à mieux gérer les retards

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* Les pilotes de JetBlue imputent à un manque de planification et de coordination l'aggravation des conséquences des tempêtes et la pénurie de contrôleurs aériens

* JetBlue a indiqué que le nombre de vols annulés pour des raisons liées au trafic aérien avait presque doublé dans le nord-est des États-Unis cet été

* Bryan Bedford, administrateur de la FAA, doit témoigner mardi devant une sous-commission de la Chambre des représentants

par Allison Lampert et Doyinsola Oladipo

Les compagnies aériennes touchées par la pénurie de personnel de contrôle aérien devraient redoubler d’efforts pour empêcher que les retards ne se transforment en perturbations de plus grande ampleur, ont déclaré un syndicat de pilotes et un consultant en aviation, alors que les législateurs s’apprêtaient à débattre mardi des réformes du secteur aérien américain.

Le directeur de la Federal Aviation Administration (FAA), Bryan Bedford, doit témoigner devant une sous-commission des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis au sujet d’une refonte prévue du contrôle aérien, d’un montant de 12,5 milliards de dollars, au lendemain d’une mise en garde d’un organisme de contrôle gouvernemental concernant des déficits budgétaires .

Les perturbations liées au contrôle aérien ont entraîné des retards et des annulations de vols aux États-Unis, en Australie et en Grande-Bretagne en raison de pénuries de personnel et de problèmes techniques, posant des défis aux compagnies aériennes du monde entier.

La compagnie aérienne new-yorkaise JetBlue Airways JBLU.O a déclaré la semaine dernière que ses annulations de vols liées au trafic aérien avaient presque doublé dans le nord-est des États-Unis cet été par rapport à la moyenne des trois étés précédents, après que la région eut été frappée par des tempêtes et une pénurie de contrôleurs.

Selon les données du cabinet de conseil Cirium, les performances de JetBlue en juillet ont été inférieures à celles des autres grandes compagnies aériennes américaines, avec un taux d’annulation de 8,3 %, contre moins de 3 % chez ses concurrents, notamment Frontier, Delta Air Lines DAL.N et United Airlines UAL.O .

Dans une correspondance consultée par Reuters, le syndicat des pilotes de JetBlue, qui négocie actuellement une convention collective avec la compagnie, a exhorté celle-ci à prendre des mesures supplémentaires pour empêcher que les retards et les annulations de vols ne s’aggravent.

« Cet été a été éprouvant, avec de longues journées, des perturbations répétées et un chaos qui semblait trop souvent évitable », a déclaré Wayne Scales, président de la section JetBlue de l’Air Line Pilots Association, dans un message daté du 7 septembre.

Les pilotes ont exhorté JetBlue à élaborer un plan visant à prévenir les difficultés opérationnelles qui ont contraint les équipages à attendre de nouvelles affectations et à être hébergés à l’hôtel en juillet, a écrit M. Scales.

« Les tempêtes et les contraintes liées au trafic aérien sont inévitables; aucune compagnie aérienne ne peut éliminer totalement les perturbations opérationnelles », a-t-il déclaré. « Ce que la direction peut contrôler, c’est le niveau de préparation de JetBlue à y faire face — et l’efficacité avec laquelle elle se remet de ces incidents. »

CONTRAINTES LIÉES AU CONTRÔLE DU TRAFIC AÉRIEN

JetBlue a déclaré dans un communiqué avoir consacré d’importants efforts à la préparation de ses opérations estivales en s’appuyant sur les données météorologiques et les performances du contrôle aérien des années précédentes, mais les tempêtes et l’absence de contrôleurs aériens peuvent bouleverser même la meilleure planification.

« L’imprévisibilité des conditions météorologiques et les contraintes liées au contrôle aérien rendent la planification beaucoup plus difficile et peuvent entraîner une aggravation rapide des perturbations », a déclaré la compagnie. « Cette situation est exacerbée pour JetBlue compte tenu de notre présence très importante dans le nord-est. »

Bob Mann, consultant spécialisé dans le secteur aérien américain, a déclaré que les compagnies aériennes opérant dans l’espace aérien du Nord-Est — le plus encombré du pays — risquaient de subir des retards. Il a précisé qu’il existait des logiciels capables de réduire l’effet domino des vols retardés et annulés, mais que ceux-ci n’étaient pas largement utilisés par les compagnies aériennes.

M. Bedford a rencontré jeudi dernier les **directeurs généraux** des principales compagnies aériennes américaines afin de discuter des projets de la FAA visant à utiliser des logiciels de pointe pour repenser la planification des vols et améliorer leur gestion.

Le système SMART, qui s’appuie sur l’analyse prédictive, permettrait de reprogrammer plus efficacement les vols annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques.

JetBlue s’est dite encouragée par ce système, « qui a le potentiel de fournir à la fois à la FAA et aux compagnies aériennes de meilleures informations et de meilleurs outils pour anticiper plus tôt les contraintes, prendre de meilleures décisions opérationnelles et se remettre plus efficacement en cas de perturbations ».