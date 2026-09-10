Le directeur de la FAA américaine rencontre les directeurs généraux des compagnies aériennes pour discuter d'un plan visant à réduire les retards de vols

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(Ajoute des détails supplémentaires sur la réunion, le directeur général de United et le contexte dans les paragraphes 3 à 11)

par David Shepardson

Le directeur de l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a rencontré jeudi les directeurs généraux des principales compagnies aériennes américaines de transport de passagers afin de discuter du projet de l'agence visant à utiliser un logiciel de pointe pour repenser la planification des vols et améliorer la gestion des vols.

L'administrateur de la FAA, Bryan Bedford, a rencontré les dirigeants d'American Airlines AAL.O , d'United Airlines

UAL.O , de Delta Air Lines DAL.N , de Southwest Airlines

LUV.N et d'autres compagnies au sujet du projet de l'agence visant à commencer à déployer ce mois-ci le système baptisé SMART.

“Cela va changer la donne”, a déclaré M. Bedford aux journalistes fin août. “Nous prendrons de bien meilleures décisions si nous disposons de meilleurs outils décisionnels.”

Ce système repose sur l’utilisation d’analyses prédictives. Il est prévu de l’utiliser dans un premier temps pour reprogrammer plus efficacement les vols annulés en raison de mauvaises conditions météorologiques. Son utilisation pourrait ensuite être étendue à d’autres tâches, telles que la coordination stratégique des horaires et des trajectoires avant le décollage des avions.

Par ailleurs, M. Bedford témoignera la semaine prochaine devant une sous-commission des crédits de la Chambre des représentants des États-Unis au sujet de l’état d’avancement de la refonte du contrôle aérien, d’un montant de 12,5 milliards de dollars. La FAA souhaite obtenir 10 milliards de dollars supplémentaires pour poursuivre ces améliorations.

En juin, la FAA a attribué un contrat de 875 millions de dollars sur 12 ans à Air Space Intelligence pour un système baptisé “Strategic Management of Airspace, Routes, and Trajectories” (SMART), qui utilise des données pour analyser les horaires des compagnies aériennes, la météo, la capacité des aéroports, les conditions de l’espace aérien et les contraintes opérationnelles afin de prévoir les flux de trafic et d’identifier les conflits potentiels avant qu’ils ne surviennent.

Le système utilise ces données pour prévenir les encombrements et les retards importants en coordonnant stratégiquement les horaires et les trajectoires avant le décollage des avions.

Confrontée à une demande croissante, à la construction de pistes, à des problèmes météorologiques graves et à une pénurie de contrôleurs aériens, la FAA peine depuis des années à résoudre les problèmes de congestion.

En avril, l’agence a ordonné aux compagnies aériennes de l’aéroport O’Hare de Chicago de supprimer 300 vols quotidiens jusqu’en octobre 2027, invoquant des préoccupations liées à la congestion. En juin, la FAA a étendu ces réductions de vols à Newark et à d’autres aéroports de la région de New York.

Airlines for America, le principal groupement professionnel du secteur qui a organisé la réunion avec M. Bedford, a salué l’initiative SMART de la FAA, affirmant qu’elle “aura un effet positif direct sur les voyageurs américains” en réduisant les retards et les annulations à travers le pays.

Le directeur général de United UAL.O , Scott Kirby, a déclaré: “L’utilisation de SMART pour ouvrir l’espace aérien de manière intelligente pourrait réduire considérablement les retards et les annulations en cas de phénomènes météorologiques.”