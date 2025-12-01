 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 077,37
-0,56%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur d'une entreprise britannique de pièces détachées d'avions plaide coupable d'opérations frauduleuses
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 13:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur d'une société de pièces détachées pour compagnies aériennes basée à Londres a plaidé coupable lundi de commerce frauduleux, deux ans après que des avions ont été brièvement cloués au sol dans le monde entier en raison de craintes pour la sécurité liées à sa société.

Jose Alejandro Zamora Yrala, 37 ans, a reconnu avoir exploité AOG Technics dans un but frauduleux en "falsifiant la documentation relative à l'origine, la provenance, le statut et/ou l'état des pièces d'avion" entre janvier 2019 et décembre 2023.

Il a plaidé devant la Southwark Crown Court de Londres, après avoir été inculpé en mai après que les régulateurs ont émis en 2023 des avertissements de sécurité aux compagnies aériennes qui avaient acheté ou installé des pièces auprès d'AOG.

Valeurs associées

GE AEROSPACE
298,260 USD NYSE +0,54%
SAFRAN
287,0000 EUR Euronext Paris -1,14%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank