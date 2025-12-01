Le directeur d'une entreprise britannique de pièces détachées d'avions plaide coupable d'opérations frauduleuses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur d'une société de pièces détachées pour compagnies aériennes basée à Londres a plaidé coupable lundi de commerce frauduleux, deux ans après que des avions ont été brièvement cloués au sol dans le monde entier en raison de craintes pour la sécurité liées à sa société.

Jose Alejandro Zamora Yrala, 37 ans, a reconnu avoir exploité AOG Technics dans un but frauduleux en "falsifiant la documentation relative à l'origine, la provenance, le statut et/ou l'état des pièces d'avion" entre janvier 2019 et décembre 2023.

Il a plaidé devant la Southwark Crown Court de Londres, après avoir été inculpé en mai après que les régulateurs ont émis en 2023 des avertissements de sécurité aux compagnies aériennes qui avaient acheté ou installé des pièces auprès d'AOG.