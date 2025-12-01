(Actualisé avec JetBlue, secteur de la distribution, Tesla, fabricants de vaccins)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,47% pour le Dow Jones .DJI , de 0,6% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,7% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMERICAN AIRLINES AAL.O a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à des retards opérationnels en raison d'une mise à jour logicielle urgente ordonnée par Airbus AIR.PA sur des appareils A320, ajoutant dans un premier temps que ce problème concernait environ 340 appareils de la compagnie aérienne.

JetBlue JBLU.O a pour sa part déclaré qu'elle annulerait 20 vols lundi.

Les compagnies aériennes mondiales se sont empressées samedi de corriger un problème logiciel sur les avions Airbus A320, alors qu'un rappel partiel par le constructeur européen a entraîné l'annulation de centaines de vols en Asie et en Europe et menacé les voyages aux États-Unis pendant le week-end le plus chargé de l'année.

Les flottes d'Airbus ont repris leurs activités normales lundi après que le constructeur aéronautique européen a mis en oeuvre plus rapidement que prévu des modifications logicielles urgentes.

* SECTEUR DE LA VENTE AU DÉTAIL ET DE LA DISTRIBUTION - Les acheteurs américains ont dépensé un montant record de 11,8 milliards de dollars en ligne pendant le Black Friday, soit une augmentation de 9,1% par rapport à 2024, selon Adobe Analytics. Les outils d'achat basés sur l'IA ont par ailleurs contribué à la forte augmentation des dépenses en ligne lors de cet événement clé pour le secteur, les acheteurs ayant recours à des chatbots pour comparer les prix et obtenir des remises.

* TESLA TSLA.O a vu ses immatriculations en novembre en France, au Danemark et en Suède diminuer de moitié par rapport à l'année précédente, le constructeur américain de véhicules électriques continuant à lutter pour endiguer la perte de parts de marché en Europe malgré le lancement de nouvelles versions de son modèle phare, le Model Y.

* LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES - L'action des fabricants de vaccins MODERNA MRNA.O ET NOVAVAX NVAX.O recule de 3,4% et 1,4% respectivement en avant-Bourse après qu'une note de l'agence américaine du médicament (FDA) adressée samedi à son personnel a établi un lien entre les vaccins contre la COVID-19 et le décès d'au moins 10 enfants.

* AMAZON AMZN.O et Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O ont présenté dimanche un service de réseau multicloud développé conjointement afin de répondre à la demande croissante en matière de connectivité fiable, ont déclaré les entreprises dans un communiqué, à une époque où même de brèves interruptions d'Internet peuvent entraîner des pannes majeures.

* CHEVRON CVX.N a déclaré dimanche soir que les chargements de pétrole brut de sa coentreprise Tengizchevroil se poursuivaient dans le port russe de Novorossiysk, après une attaque de drones navals ukrainiens qui a fortement endommagé des équipements clés.

* MICRON TECHNOLOGY MU.O va investir 1.500 milliards de yens (9,6 milliards de dollars) pour construire une nouvelle usine à Hiroshima, dans l'ouest du Japon, afin de produire des puces mémoire à bande passante élevée (HBM) de pointe, a rapporté samedi le journal Nikkei, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)