Après sa condamnation pénale, Cédric Jubillar perd son autorité parentale

Cedric Jubillar devant la cour d'assises du Tarn, à Albi, le 23 septembre 2025 ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Cédric Jubillar, condamné en octobre pour le meurtre de sa femme Delphine, a été déchu de son autorité parentale lundi par la cour d'assises du Tarn, "une décision logique" pour les avocats de ses deux enfants.

Selon l'arrêt civil rendu lundi et consulté par l'AFP, la cour d'assises a ordonné "le retrait total de l'autorité parentale" de Cédric Jubillar sur les deux enfants du couple, Louis et Elyah. Âgés aujourd'hui respectivement de 11 et 6 ans, ils ont été placés sous la tutelle de leur tante maternelle après la disparition de leur mère, dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Le 17 octobre, le peintre-plaquiste de 38 ans a été reconnu coupable d'avoir tué son épouse, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Le prisonnier, incarcéré à Toulouse-Seysses, a toujours clamé son innocence et a fait appel du verdict.

Les deux enfants n'ont pas assisté à ce procès hors normes de quatre semaines à Albi, mais ils étaient omniprésents dans les débats.

Au-delà du témoignage de Louis, qui dit avoir vu ses parents se disputer le soir de la disparition de Delphine, de nombreux témoins ont attesté à la barre des violences physiques et psychologiques - gifles, mise au coin à genoux sur des Lego, insultes... - commises par Cédric Jubillar contre son fils.

- "Ne plus interférer" -

"C'est important qu'il ne puisse plus interférer dans la vie des enfants", a réagi auprès de l'AFP Me Malika Chmani, selon qui l'aîné, Louis, "a toujours peur que son père vienne le récupérer". La décision "empêchera des droits de visite et d'hébergement", a précisé l'avocate représentant les deux enfants du couple au côté de Me Laurent Boguet.

Cédric Jubillar a également été condamné à verser 50.000 euros pour chacun des enfants à l'administratrice en charge des intérêts des deux mineurs "à titre de provision concernant leurs différents préjudices", est-il mentionné dans l'arrêt. "Seulement une provision en attendant que la totalité du préjudice soit chiffré", a précisé Me Chmani.

Avant le rendu de la décision, Me Emmanuelle Franck, l'une des avocates du prisonnier, avait annoncé que son client ferait appel aussi de cette décision civile.

Le 17 octobre, lors de l'audience civile qui a suivi le délibéré pénal, Mes Chmani et Boguet avaient demandé à ce que Cédric Jubillar soit déchu de son autorité parentale, "la suite logique" selon Me Chmani.

Selon l'article 378 du Code civil, un parent condamné pour un crime contre l'autre parent sera déchu de son autorité parentale, sauf décision contraire spécialement motivée. La privation des droits parentaux retire tout droit de décision relatif à l'enfant, concernant par exemple son éducation ou sa santé.

"C'est une décision logique" pour "un père qui a tué leur mère (...), qui a exercé des violences physiques sur Louis, des violences psychologiques sur Elyah, qui n'a fait aucun effort pour avoir des liens réguliers avec ses enfants et qui ne s'est surtout jamais remis en question", a ajouté Me Chmani.

- "Pas un bon père" -

Depuis le verdict pénal, Louis, qui a demandé à prendre le nom de sa mère, "ne veut plus de contact avec son père" et a vécu la condamnation en première instance comme un "soulagement", avait raconté Me Chmani à l'AFP avant le verdict.

"J'étais pas un bon père, j'en ai conscience", avait reconnu lors du procès Cédric Jubillar, qui porte le nom de son fils tatoué dans le cou, mais avait expliqué avoir "reproduit le schéma" subi auprès de son beau-père, pendant son enfance.

Louis, est "convaincu que son père est responsable" de la disparition de sa maman et demande un lieu sur lequel il pourrait se recueillir, avait déclaré l'administratrice en charge des intérêts de ses enfants au début du procès.

Le jeune garçon obtiendra peut-être des réponses lors du procès en appel qui pourrait se tenir à l'automne 2026.