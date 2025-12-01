Le directeur d'une entreprise britannique de pièces d'avion plaide coupable de commerce frauduleux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 4 à 6, et le contexte au paragraphe 9)

Le directeur d'une société de pièces détachées pour compagnies aériennes basée à Londres a plaidé coupable lundi de commerce frauduleux, deux ans après que des avions ont été brièvement cloués au sol dans le monde entier en raison de craintes liées à sa société en matière de sécurité.

Jose Alejandro Zamora Yrala, 37 ans, a reconnu avoir exploité AOG Technics dans un but frauduleux en "falsifiant la documentation relative à l'origine, la provenance, le statut et/ou l'état des pièces d'avion" entre janvier 2019 et décembre 2023.

Il a plaidé devant la Southwark Crown Court de Londres, après avoir été inculpé en mai après que les autorités de réglementation ont émis en 2023 des avertissements de sécurité aux compagnies aériennes qui avaient acheté ou installé des pièces auprès d'AOG.

Le Serious Fraud Office britannique a déclaré qu'AOG Technics avait escroqué des clients, notamment des compagnies aériennes, des prestataires de services de maintenance et des fournisseurs de pièces concernant les pièces de moteur CFM56. Les moteurs CFM56 équipent certains avions à réaction d'Airbus et de Boeing.

"Cette fraude importante et audacieuse a menacé la confiance dans le secteur de l'aviation et la sécurité publique à l'échelle mondiale", a déclaré Emma Luxton, directrice des opérations du SFO, dans un communiqué.

La peine maximale pour commerce frauduleux est de 10 ans d'emprisonnement. Zamora Yrala sera condamné en février.

Zamora Yrala et AOG Technics ont été poursuivis devant la Haute Cour de Londres par le fabricant de moteurs d'avion CFM International et ses copropriétaires GE Aerospace et Safran en 2023, peu après que les régulateurs européens ont commencé à enquêter sur des rapports selon lesquels des pièces sans certificats valides avaient été trouvées à l'intérieur de moteurs CFM56.

CFM a déclaré dans des documents déposés au tribunal qu'il existait "des preuves documentaires irréfutables que des milliers de pièces de moteur d'avion ont été vendues par (AOG) à des compagnies aériennes exploitant des avions commerciaux".

L'entreprise a ensuite lancé une chasse mondiale aux pièces d'AOG dont la documentation est suspectée d'être fausse, et les craintes entourant de potentiels faux documents ont entraîné des appels à un renforcement de la réglementation. .