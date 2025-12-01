Les nouvelles immatriculations de Tesla chutent sur les principaux marchés européens en novembre

*

Les immatriculations de Tesla ont chuté de 40 à 60 % en France, en Suède, au Danemark et aux Pays-Bas

*

Les immatriculations ont augmenté de 175 % en Norvège

*

La marque lance une version moins chère de son modèle Y

*

La concurrence de la Chine s'intensifie

(Ajoute les Pays-Bas et l'Espagne, le mouvement de l'action, la citation de la PFA) par Alessandro Parodi et Marie Mannes

Les immatriculations de Tesla

TSLA.O sur plusieurs marchés européens clés ont chuté en novembre par rapport à l'année précédente, le fabricant américain de VE continuant à lutter pour endiguer les pertes de parts de marché malgré le lancement de nouvelles versions de son best-seller, le Model Y.

La Norvège s'est toutefois démarquée de la tendance en enregistrant des ventes record au cours du mois. Le pays, premier marché de Tesla en dehors de l'Amérique du Nord il y a plus de dix ans, a été le deuxième plus grand marché européen de l'entreprise après la Grande-Bretagne depuis le début de l'année.

Les immatriculations mensuelles, un indicateur des ventes, ont chuté de 58 % en France pour atteindre 1 593 véhicules vendus, de 59 % en Suède pour atteindre 1 466 voitures, de 49 % au Danemark pour atteindre 534 voitures, de 44 % aux Pays-Bas à 1 627 et de 9 % en Espagne pour atteindre 1 523 véhicules, selon les données officielles.

Mais en Norvège, elles ont presque triplé pour atteindre 6 215 voitures, battant ainsi le record de ventes annuelles du pays à un mois de la fin.

Sa part de marché globale sur le continent est tombée à 1,6 % entre janvier et octobre, contre 2,4 % au cours de la même période l'année dernière.

LE RALENTISSEMENT FAIT SUITE AUX COMMENTAIRES DE MUSK SUR LA POLITIQUE

Les actions de Tesla cotées au Nasdaq étaient en baisse de 1,4 % dans les échanges pré-marché de lundi.

Le ralentissement de l'entreprise en Europe a commencé à la fin de l'année dernière après que son directeur général Elon Musk a publiquement fait l'éloge de personnalités politiques de droite, déclenchant des protestations dans toute la région.

En novembre, un grand incendie dans une concession Tesla dans le sud de la France a incité les enquêteurs à lancer une enquête criminelle, ont rapporté les médias locaux.

M. Musk a atténué ses commentaires politiques depuis qu'il a quitté le ministère américain de l'efficacité gouvernementale , mais les activités européennes de Tesla ne se sont pas rétablies .

LA NOUVEAUTÉ TESLA S'ESTOMPE DANS UN CONTEXTE DE CONCURRENCE CROISSANTE

Les analystes ont pointé du doigt la concurrence croissante sur un marché européen encombré, en particulier de la part des nouveaux arrivants chinois, et la gamme vieillissante de Tesla.

Le sentiment des consommateurs s'est affaibli. La société de conseil et d'analyse de données Escalent a déclaré dans une étude vue par Reuters que 38 % des personnes interrogées dans les cinq plus grands marchés automobiles d'Europe estiment que la nouveauté de la marque s'est estompée et qu'elle est distancée par ses concurrents en termes de design, de qualité et d'attrait émotionnel.

De nombreux acheteurs européens choisissent également de plus en plus des voitures hybrides plutôt que des modèles entièrement électriques, a déclaré l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de novembre du fabricant chinois de VE BYD

002594.SZ , qui, contrairement à Tesla, vend également des hybrides et des hybrides rechargeables, ont bondi de 268 % pour atteindre 2 934 véhicules en Espagne et de 65 % pour atteindre 570 véhicules aux Pays-Bas, soit le meilleur mois jamais enregistré dans le pays.

UN NOUVEAU MODÈLE Y MOINS CHER

Alors que Musk a passé la majeure partie de l'année à se concentrer sur les activités robotiques de Tesla et à obtenir l'approbation des actionnaires pour son plan de rémunération de 1 000 milliards de dollars , sa marque a tenté de reconquérir les acheteurs en lançant un modèle Y rafraîchi au début de l'année.

Cependant, seule une poignée de Model Y moins chères , dont le prix est de 40 000 euros (46 468 $) en Allemagne, avaient atteint les marchés européens à la fin du mois de novembre.

Les ventes de la Model Y, qui était en 2023 le modèle le plus vendu en Europe, ont chuté de 67 % en Suède, de 62 % aux Pays-Bas, de 55 % au Portugal et de 74 % au Danemark. En Norvège, elles ont bondi de 19 % pour atteindre 3 648 voitures.

(1 $ = 0,8608 euros)