Le DIFC de Dubaï introduit un soutien économique temporaire pour les entreprises et la communauté du commerce de détail

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails aux paragraphes 3 et 4)

Le Centre financier international de Dubaï (DIFC) a déclaré jeudi qu'il mettait en place un ensemble de mesures d'allègement temporaires pour soutenir sa communauté d'affaires et de vente au détail "alors que la région émerge de l'environnement actuel".

Ces mesures, qui prennent effet immédiatement, comprennent des plans de paiement flexibles pour les locataires commerciaux et de détail, des options de paiement échelonné pour les frais de renouvellement des licences et des périodes de grâce pour certains paiements administratifs liés aux contrats de location, à l'enregistrement des sociétés, à la protection des données et à l'adhésion des employés aux régimes de retraite, selon un communiqué du DIFC.

"Nous sommes aux côtés de nos clients, de nos partenaires et de nos employés et nous nous engageons clairement à les soutenir et à les rassurer lorsqu'ils en ont le plus besoin", a déclaré Arif Amiri, directeur général de l'autorité du DIFC.

Le DIFC abrite 8 844 entreprises actives, dont plus de 1 052 entités réglementées comprenant des banques, des gestionnaires d'actifs, des assureurs et des courtiers, selon le centre.