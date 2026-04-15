Le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy souhaite lever plus de 814 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le développeur de réacteurs nucléaires X-Energy a déclaré mercredi qu'il visait à lever jusqu'à 814,3 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.