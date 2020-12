Le debrief Bourse du 4 décembre : cinquième semaine consécutive de hausse pour le CAC 40

Bourse de Paris a étonnement peu bougé en début d'après-midi après la publication des chiffres de l'emploi aux Etats-Unis. L'économie américaine a pourtant créé près de deux fois moins d'emplois qu'attendu en novembre. Ce qui montre évidemment que la recrudescence du virus pèse sur la demande de services.

Le CAC 40 termine la séance à +0,62% vers les 5609 points. Une cinquième semaine de hausse pour l'indice donc.

Du côté des valeurs,

Crédit Agricole et Peugeot ont pris en fin de séance la tête de l'indice. Ils gagnent respectivement 4% et 3,40%

Belle progression également pour Total (+3,36%) dans le sillage des cours du pétrole qui flirte désormais avec les 50 dollars le baril de Brent. Pour rappel, les pays de l'Opep+ se sont entendus hier sur une augmentation progressive de la production de 500.000 barils par jour, au lieu d'une hausse de près de 2 millions de barils prévue initialement.

A l'inverse, le luxe se replie, pénalisé manifestement par des prises de bénéfices. Hermès : -1,60% LVMH 1,15% et dans une moindre mesure Kering -0,51%.

La tech est aussi pénalisée avec Worldline -0,72%.

Sur le SBF 120, en tête, TechnipFMC porté évidemment par la hausse du pétrole.

Icade, Elior et Solutions 30 bien orientés également

Dassault Aviation s'offre de son côté une hausse de 4,70%. Selon une information du journal La Tribune, l'Indonésie souhaiterait rapidement finaliser un accord sur l'achat de 48 Rafale.

A l'inverse, Iliad et Fnac-Darty reculent.

Outre-Atlantique, malgré des créations de postes inférieures aux attentes, la confiance des investisseurs est là. Ces mauvais chiffres pourraient en effet accélérer la possible conclusion d'un nouveau plan de relance et un nouveau stimulus de la Fed mi-décembre. Au moment de la clôture du marché parisien, les trois indices phares de la bourse de New York évoluent dans le vert