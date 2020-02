Le debrief Bourse du 25 février : pas de rebond pour le CAC 40

Après un lundi noir, la cote parisienne a ouvert en légère hausse avant de s'enfoncer à nouveau. Les dernières nouvelles au sujet du coronavirus n'offrent pas de soulagement. Tout porte à croire que l'impact économique de la crise va perdurer bien plus longtemps qu'initialement prévu. Bref, la nervosité demeure sur les marchés d'actions et le CAC 40 termine la séance en baisse de près de 2% vers les 5679 points.

En baisse

Du côté des valeurs, la majorité des secteurs continue à être dans le rouge. Le secteur bancaire se voit pénalisé par les anticipations de baisse des taux d'intérêt de la part des grandes banques centrales face à la crise sanitaire. - 3,64 % pour la Société Générale, -3,62% pour le Crédit Agricole et BNP Paribas lanterne rouge de l'indice - 4,88%.

Les parapétroliers continuent d'être en souffrance : TechnipFMC -4,05% tout comme les valeurs liées au tourisme :Accor cède 3,14%.

Sur le SBF 120, , Vallourec et CGG font partie des plus fortes baisses. Europcar Mobility qui va publier ses résultats accuse la plus forte baisse de l'indice -9,34%.

Du côté des baisses toujours, sur le SRD, SMCP, le groupe qui possède notamment les marques de prêt à porter Maje et Claudie Pierlot chutent de 11,18% après avoir annoncé que ses ventes et sa rentabilité étaient « sensiblement impactées » par le coronavirus.

En hausse

Carrefour s'inscrit de son côté contre la tendance baissière.Le groupe est resté bien orienté toute la séance sur le CAC 40 profitant du relèvement de recommandation de « pondération en ligne » à « surpondération ». par Morgan Stanley. La banque a également réévalué l'objectif de cours de 17 à 19,90 euros.

Sur le SBF 120, le titre du chimiste Arkema s'est soudainement envolé en début d'après-midi en réaction aux informations de Bloomberg. Le groupe qui pourrait revoir son portefeuille d'activités en cédant son activité de « verre acrylique » signe la plus forte hausse du jour +6,44%.

Enfin, dans l'actualité des biotechs, c'est Lysogene qui décolle après avoir obtenu une désignation « Fast Track » de la FDA pour l'une de ses études. La société spécialisée dans la thérapie génique ciblant les maladies du système nerveux central prend plus de 43%.

Outre-Atlantique, la Bourse de New-York repart dans le rouge suspendu évidemment aux nouveaux développements sur la situation sanitaire mondiale. Les grandes entreprises commencent à intégrer ce facteur. La compagnie aérienne United Airlines a notamment suspendu hier soir ses prévisions financières pour 2020, expliquant que "l'éventail des scénarios possibles" liés au nouveau coronavirus était "trop large pour fixer actuellement des objectifs".