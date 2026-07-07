Le Danemark va acquérir deux avions de patrouille maritime auprès de Boeing, selon le ministère de la Défense

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Le Danemark va acheter deux avions de patrouille maritime P-8A Poseidon à Boeing BA.N , a annoncé mardi le ministère de la Défense du pays. Le Danemark avait déclaré en septembre dernier qu'il envisageait d'acquérir des avions de patrouille maritime spécialisés dans la chasse aux sous-marins afin de renforcer la surveillance autour des îles Féroé et du Groenland.

“Grâce à ces avions de patrouille maritime, la capacité du Danemark à faire respecter sa souveraineté et à surveiller la région est considérablement renforcée”, a déclaré le ministre de la Défense, Jeppe Bruus, dans un communiqué, ajoutant que ces appareils aideraient le Danemark à atteindre les objectifs de capacité de l'Otan en matière de lutte anti-sous-marine.

Le gouvernement n’a donné aucun chiffre concernant la valeur de ce contrat. Le président américain Donald Trump a appelé à plusieurs reprises à un contrôle américain du Groenland , un territoire danois semi-autonome, invoquant des préoccupations de sécurité nationale liées à la Russie et à la Chine. Son administration a également accusé le Danemark de ne pas en faire assez pour protéger le Groenland et l’ensemble de la région arctique.