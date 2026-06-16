Le cyclone tropical potentiel n° 1 se forme au large des côtes du Texas, menaçant de dangereuses crues soudaines

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* Le système pourrait se transformer en tempête tropicale Arthur tôt mercredi matin, a indiqué le Centre national des ouragans

* Les prévisionnistes prévoient entre 4 et 8 pouces de pluie jusqu'à jeudi, avec des cumuls ponctuels pouvant atteindre près de 12 pouces

* Une veille de tempête tropicale est en vigueur sur la partie nord-ouest de la côte du golfe du Mexique, de Sargent (Texas) à Morgan City (Louisiane)

(Mise à jour avec des précisions et des informations supplémentaires à partir du deuxième paragraphe sur) par Sheila Dang et Ashitha Shivaprasad

Le cyclone tropical potentiel n° 1 s'est formé au large des côtes du Texas, a indiqué mardi le Centre national des ouragans des États-Unis dans un avis, mettant en garde contre de fortes précipitations et des crues soudaines dangereuses le long du « corridor énergétique », qui abrite d'importantes installations de forage offshore et de raffinage.

Ce cyclone tropical potentiel — situé à environ 65 miles (105 km) au sud-ouest de Corpus Christi — recevrait le nom d’Arthur s’il se renforçait et deviendrait ainsi la première tempête nommée de la saison des ouragans 2026 dans l’Atlantique. Il présente actuellement des vents soutenus maximaux de 30 miles par heure (45 km/h). Une veille de tempête tropicale a été émise pour la côte nord-ouest du golfe du Mexique, de Sargent, au Texas, à Morgan City, en Louisiane.

"La perturbation devrait s'éloigner de la côte texane cette nuit ou tôt mercredi matin, évoluer plus ou moins parallèlement à la partie nord de la côte texane dans le courant de la journée de mercredi, puis remonter vers l'intérieur des terres à l'extrême est du Texas ou au sud-ouest de la Louisiane tard mercredi ou tôt jeudi", a indiqué le NHC.

Même s’il ne devait pas gagner en intensité, ce système devrait apporter entre 4 et 8 pouces de précipitations — avec localement des cumuls plus élevés pouvant atteindre environ 12 pouces — jusqu’à jeudi, le long de la côte texane, sur une grande partie de la Louisiane et au-delà. Une dangereuse onde de tempête pourrait inonder des zones habituellement sèches, a ajouté le NHC.

Le gouverneur Greg Abbott a publié lundi une déclaration de catastrophe pour 101 comtés de l’État.

Ces fortes pluies pourraient gâcher l’ambiance autour du match de la Coupe du monde de la FIFA opposant le Portugal à la République démocratique du Congo, qui doit se dérouler mercredi à Houston, tout en suscitant des inquiétudes quant à un éventuel impact sur les infrastructures énergétiques réparties dans l’ensemble de la région. Tony Dupont, directeur des opérations chez Earth Science Associates, a déclaré que la tempête, pour l’instant, "ne semble pas trop forte".

Andrew Polk, responsable de la gestion des risques météorologiques au sein du cabinet de conseil en données DTN, a indiqué que les principaux sites de production pétrolière du golfe se trouvaient actuellement en dehors de la trajectoire des vents de force tempête tropicale prévus.

"Il pourrait tout de même y avoir quelques perturbations, principalement dues à l’impact global sur les opérations d’hélicoptères, qui pourraient perturber et retarder les rotations d’équipage en raison des vents et des orages associés au cyclone tropical potentiel n° 1", a-t-il déclaré dans une réponse envoyée par e-mail à nos questions, ajoutant que la hauteur des vagues devrait atteindre entre 7 et 9 pieds à l’est et au sud de la tempête.

"L’impact des vagues perturbe principalement les opérations en mer impliquant des navires-ascenseurs et/ou des opérations de plongée", a-t-il poursuivi, précisant que l’intérêt principal de ce système réside dans les quantités totales de précipitations attendues le long des côtes du Texas et de la Louisiane.

La région offshore fédérale américaine du golfe du Mexique a produit près de 2 millions de barils de pétrole brut par jour en mars, ce qui représente environ 14 % de la production totale de brut des États-Unis. Shell, BP, Chevron et Occidental comptent parmi les plus grands opérateurs en eaux profondes.

La région de raffinage de la côte du golfe du Mexique, qui s'étend de Corpus Christi au fleuve Mississippi, concentre environ la moitié de la capacité totale de raffinage des États-Unis, soit 18,4 millions de barils par jour. La plus grande raffinerie américaine est celle de Motiva Enterprises, détenue par Saudi Aramco, située à Port Arthur, au Texas, dont le débit s'élève à 730 000 barils par jour. Parmi les autres grandes raffineries de la côte du golfe du Mexique figurent l’usine de Marathon Petroleum à Galveston Bay, les installations d’ExxonMobil à Beaumont et Baytown, ainsi que la raffinerie d’ExxonMobil à Baton Rouge, en Louisiane.

Les géants du GNL, notamment Cheniere et Venture Global, disposent également d’importantes installations de liquéfaction le long de cette région côtière.