Le cyclone tropical potentiel n° 1 se forme au large des côtes du Texas, faisant craindre de dangereuses crues soudaines

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'ensemble des opérations en mer et les préparatifs des raffineries, ainsi que les derniers bulletins météorologiques)

* Le système pourrait se transformer en tempête tropicale Arthur tôt mercredi, selon le Centre national des ouragans

* Les prévisionnistes prévoient 12 pouces de pluie d'ici jeudi

* Une alerte de tempête tropicale a été émise pour la côte ouest de la Louisiane

par Sheila Dang et Ashitha Shivaprasad

Une tempête tropicale devrait se former au large de la côte texane d’ici mercredi matin à partir d’un système baptisé « Potential Tropical Cyclone One », a déclaré mardi le Centre national des ouragans des États-Unis, mettant en garde contre de fortes précipitations et des crues soudaines dangereuses le long du « corridor énergétique », qui comprend d’importants sites de forage offshore et des raffineries terrestres.

Ces raffineries n’ont pour l’instant pris que des précautions préliminaires, consistant à sécuriser les éléments non fixés des sites qui pourraient être projetés par les vents violents attendus lorsque la tempête touchera terre près de la frontière entre le Texas et la Louisiane dès mercredi.

Shell Plc SHEL.L a indiqué que la tempête en formation n'avait eu aucun impact sur les plateformes de production offshore. BP BP.L a déclaré qu'elle suivait l'évolution de la tempête.

La majeure partie de la production réglementée par les États-Unis dans le nord du golfe du Mexique se situe au sud et à l’est de la trajectoire prévue de ce faible système dépressionnaire.

Ce cyclone tropical potentiel — situé à environ 65 miles (105 km) au sud-ouest de Corpus Christi, au Texas — serait baptisé « Arthur » s’il se renforçait et deviendrait ainsi la première tempête nommée de la saison des ouragans 2026 dans l’Atlantique.

Il génère actuellement des vents soutenus maximaux de 30 miles par heure (45 km/h). Une veille de tempête tropicale a été émise pour la côte nord-ouest du golfe du Mexique, de Sargent, au Texas, jusqu’à la frontière entre le Texas et la Louisiane.

Un avis de tempête tropicale a été émis mardi, de Sabine Pass, à la frontière entre les deux États, jusqu’à Morgan City, en Louisiane.

Selon les modèles de prévision, la tempête ne devrait pas se transformer en ouragan. « La perturbation devrait s'éloigner de la côte texane cette nuit ou tôt mercredi, évoluer plus ou moins parallèlement à la partie nord de la côte texane dans le courant de la journée de mercredi, puis revenir vers l'intérieur des terres à l'extrême est du Texas ou au sud-ouest de la Louisiane en fin de journée mercredi ou tôt jeudi », a indiqué le NHC.

Même s’il ne devait pas se renforcer davantage, ce système devrait apporter entre 4 et 8 pouces de précipitations — avec localement des cumuls plus élevés avoisinant les 12 pouces (30,5 cm) — jusqu’à jeudi, le long de la côte texane, sur une grande partie de la Louisiane et au-delà. Une dangereuse onde de tempête pourrait inonder des zones habituellement sèches, a ajouté le NHC.

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a publié lundi une déclaration de catastrophe pour 101 comtés de l’État.

LE SECTEUR DE L’ÉNERGIE SURVEILLE L’IMPACT DE LA TEMPÊTE Les fortes pluies pourraient gâcher l’ambiance autour du match de la Coupe du monde de la FIFA opposant le Portugal à la République démocratique du Congo, qui doit se disputer mercredi à Houston, tout en suscitant des inquiétudes quant à un éventuel impact sur les actifs énergétiques réparties dans l’ensemble de la région. Tony Dupont, directeur des opérations chez Earth Science Associates, a déclaré que la tempête, pour l’instant, « ne semble pas trop forte ».

Andrew Polk, responsable de la gestion des risques météorologiques au sein du cabinet de conseil en données DTN, a indiqué que les principaux sites de production pétrolière du golfe se trouvaient actuellement en dehors de la trajectoire des vents de force tempête tropicale prévus.

« Il pourrait tout de même y avoir quelques perturbations, principalement dues à l’impact global sur les opérations d’hélicoptères, qui pourraient perturber et retarder les rotations d’équipage en raison des vents et des orages associés au cyclone tropical potentiel n° 1 », a-t-il déclaré dans une réponse envoyée par e-mail à nos questions, ajoutant que la hauteur des vagues devrait augmenter pour atteindre entre 7 et 9 pieds à l’est et au sud de la tempête.

« L’impact des vagues perturbe principalement les opérations en mer impliquant des bateaux-ascenseurs et/ou des opérations de plongée », a-t-il poursuivi, précisant que l’intérêt principal de ce système réside dans les cumuls de précipitations attendus le long des côtes du Texas et de la Louisiane.

La région offshore fédérale américaine du golfe du Mexique a produit près de 2 millions de barils de pétrole brut par jour en mars, ce qui représente environ 14 % de la production totale de brut des États-Unis. Shell, BP, Chevron CVX.N et Occidental Petroleum OXY.N comptent parmi les plus grands opérateurs en eaux profondes.

La région de raffinage de la côte du golfe, qui s'étend de Corpus Christi à Pascagoula, dans le Mississippi, concentre environ la moitié de la capacité totale de raffinage des États-Unis, qui s'élève à 18,4 millions de barils par jour (bpd).

La plus grande raffinerie des États-Unis est celle de Motiva Enterprises, détenue par Saudi Aramco, située à Port Arthur, au Texas, dont le débit de pétrole brut s’élève à 640 500 barils par jour. Parmi les autres grandes raffineries de la côte du golfe du Mexique figurent celle de Marathon Petroleum MPC.N dans la baie de Galveston, ainsi que les raffineries d’ExxonMobil XOM.N à Beaumont et Baytown, au Texas, et à Baton Rouge, en Louisiane.

Les géants du GNL, notamment Cheniere LNG.N et Venture Global VG.N , disposent également d’importantes installations de liquéfaction le long de la région côtière.