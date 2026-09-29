Le cuivre se stabilise, la menace d'une grève dans les mines contrebalançant la vigueur du dollar et du pétrole

Des fils de cuivre. (Crédits: Adobe Stock)

Le cuivre s'est stabilisé mardi, la perspective d'une grève minière au Chili, premier producteur mondial, ayant compensé les craintes que la vigueur du dollar et la hausse des prix du pétrole ne pèsent sur la demande.

Le cuivre de référence à trois mois CMCU3 sur le London Metal Exchange a progressé de 0,2% à 14.447 dollars la tonne métrique lors des enchères officielles à la criée. Il avait reculé de 1,4% lundi, atteignant son plus bas niveau depuis le 17 septembre en raison de données faibles sur les bénéfices industriels chinois.

Malgré les signes de ralentissement de la croissance économique dus à la guerre en Iran et au prix du pétrole LCOc1 supérieur à 100 dollars le baril, le cuivre présente encore un certain potentiel de hausse, a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

“Et cela s'explique en réalité par le fait que le marché mondial est en manque de stocks, car ceux-ci continuent d'être transférés vers les États-Unis”, a déclaré Tom Price, ajoutant que la production inférieure aux prévisions au Chili constituait un facteur secondaire.

Les stocks de cuivre du LME ont baissé de 875 tonnes pour s'établir à 251.350 tonnes, bien que seule la moitié environ soit disponible sur le marché. Aux États-Unis, les stocks du COMEX ont augmenté pendant six jours consécutifs pour dépasser pour la première fois les 700.000 tonnes métriques, alors que la possibilité d'un droit de douane à l'importation l'année prochaine demeure.

Au Chili, les salariés de deux syndicats de la mine de cuivre Centinela d'Antofagasta ANTO.L ont rejeté lundi une proposition de convention collective , ouvrant la voie à une grève. Parallèlement, l'un des syndicats de la gigantesque mine d'Escondida a rejeté la semaine dernière la tentative de BHP BHP.AX de reporter les négociations salariales.

Le dollar a atteint mardi ses plus hauts niveaux depuis plusieurs mois , rendant les métaux libellés en dollars plus chers pour les investisseurs utilisant d'autres devises. Les marchés tablaient sur une probabilité supérieure à 70% d'une nouvelle hausse des taux de la Réserve fédérale en octobre, ce qui serait négatif pour les métaux de base.

Les opérateurs attendent également cette semaine les données de l'indice des directeurs d'achat du secteur manufacturier en Chine pour obtenir de nouveaux indices sur la demande. Le réapprovisionnement en vue de la semaine de vacances de la Fête nationale, qui commence jeudi, est en grande partie achevé, ont indiqué les analystes de Galaxy Futures.

L'aluminium a reculé de 0,6% à 3.231 dollars la tonne, le zinc a progressé de 0,5% à 3.870 dollars, le plomb a légèrement augmenté de 0,2% à 1.906 dollars, le nickel a perdu 0,7% à 16.065 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis le 16 septembre, et l'étain a gagné 0,4% à 54.025 dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des précisions sur les négociations concernant les mines chiliennes et met à jour les prix officiels)