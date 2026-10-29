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Le cuivre recule légèrement mais se maintient près de ses plus hauts niveaux depuis deux semaines, soutenu par une offre chinoise restreinte
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 08:17

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Le cuivre a légèrement reculé jeudi, mais s'est maintenu près de ses plus hauts niveaux depuis deux semaines, soutenu par la rareté des stocks physiques en Chine, premier consommateur mondial, tandis que les anticipations de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains ont limité ses gains.

Le contrat à trois mois sur le cuivre à la Bourse des métaux de Londres (LME) CMCU3 a reculé de 0,36 % à 14 425 dollars la tonne métrique à 07h00 GMT, sous le plus haut niveau en deux semaines de 14 517 dollars atteint mercredi. L'indice de référence londonien a également enregistré mercredi sa clôture la plus élevée en deux semaines, à 14 477,50 dollars.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai a reculé de 0,42 % pour clôturer à 109 380 yuans (soit 16 408,64 dollars) la tonne.

L'offre est restée tendue en Chine, comme en témoigne la flambée des primes sur le cuivre. La prime sur le cuivre de Yangshan, qui mesure l'appétit des consommateurs chinois pour les produits importés, a bondi à 205 dollars la tonne mercredi, son plus haut niveau depuis plus d'une décennie.

La prime nationale s'est également redressée après une chute rapide suite au réapprovisionnement précédant les vacances de la Fête nationale, grimpant à 1 085 yuans la tonne mercredi.

Les stocks suivis par la SHFE ont chuté de plus de 26 % la semaine dernière , selon le rapport hebdomadaire sur les stocks de la bourse, après deux semaines d'afflux.

Toutefois, la perspective de nouvelles hausses des taux d'intérêt américains est restée un frein potentiel pour le cuivre, malgré la pénurie d'approvisionnements physiques en Chine.

La Fed a maintenu son taux d'intérêt de référence à l'issue d'un vote à 10 voix contre 2, deux responsables se prononçant en faveur d'une hausse d'un quart de point. Bien qu'elle ait revu à la hausse son évaluation de la croissance économique américaine, la banque centrale est restée préoccupée par le niveau élevé de l'inflation, tandis que les marchés continuaient d'anticiper une nouvelle hausse des taux en décembre.

Parmi les autres métaux du LME, l'aluminium a reculé de 0,18 %, le zinc a légèrement baissé de 0,10 %, le plomb a progressé de 0,37 %, le nickel a gagné 0,54 % et l'étain a reculé de 0,33 %.

Ailleurs sur la SHFE, l'aluminium a reculé de 0,88 %, le zinc a légèrement progressé de 0,04 %, le plomb a baissé de 1,10 % et l'étain a reculé de 1,56 %, tandis que le nickel a progressé de 0,19 %.

(1 $ = 6,6660 yuans renminbi chinois)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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