L'Europe ouvre dans le vert, les résultats rassurent avant la BCE

L'illustration montre le logo d'Euronext

Les principales Bourses européennes sont ‌en hausse en début de séance jeudi, l'avalanche de résultats rassurant les investisseurs, qui ​se préparent à découvrir l'issue de la réunion de politique monétaire de la BCE.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,86% à 7.954,99 points vers 08h35 GMT. ​À Francfort, le Dax avance de 0,55% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,55%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse ​de 0,06%, le FTSEurofirst 300 de ⁠0,43% et le Stoxx 600 de 0,45%.

Alors que les marchés appréhendaient vraisemblament ‌la matinée la plus chargée en publications financières de la saison des résultats trimestriels en Europe, la majorité des valeurs françaises réagissent ​dans le vert.

Les opérateurs ‌se penchent désormais sur la décision de politique monétaire de ⁠la Banque centrale européenne (BCE), attendue plus tard dans la journée.

Tandis qu'un maintien des taux, dans le sillage de la Réserve fédérale américaine (Fed) la veille, est largement anticipé, ⁠les marchés seront ‌toutefois attentifs aux commentaires ressortant de la réunion afin d'affiner leurs ⁠perspectives.

Les interrogations liées aux tensions sur la dette souveraine française et la ‌succession de la présidente Christine Lagarde pourraient notamment susciter davantage d'intérêt ⁠que la décision sur les taux en elle-même.

En patientant, les ⁠investisseurs prendront connaissance à ‌10h00 GMT de l'indice du sentiment économique en zone euro pour le mois ​d'octobre.

Aux valeurs, Mersen grimpe de 7,6% et ‌se hisse en tête du SBF 120, après que le groupe industriel français a relevé ses ​prévisions annuelles.

Lanterne rouge du SBF 120, Pluxee plonge de 13,3% après avoir annoncé ses objectifs pour 2027 et "un scénario de réajustement plus étendu au Brésil".

Ailleurs ⁠en Europe, Shell s'octroie 3,2% après avoir enregistré au troisième trimestre son meilleur bénéfice net ajusté depuis 2022.

Le fabricant allemand de vêtements de sport Adidas progresse de 2,5% après avoir confirmé ses résultats préliminaires ainsi que ses prévisions.

Outre-Pyrénées, la banque espagnole BBVA perd 5,7% après ses résultats au troisième trimestre.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)