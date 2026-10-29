Le cuivre recule après avoir atteint son plus haut niveau depuis deux semaines, les investisseurs prudents restant sur la touche

Les cours du cuivre ont reculé jeudi après avoir atteint leur plus haut niveau depuis deux semaines lors de la séance précédente, les investisseurs restant sur la réserve, méfiants face à la demande du secteur de l'IA et aux stocks élevés aux États-Unis.

Le cuivre à trois mois sur le London Metal Exchange CMCU3 a reculé de 1,2 % à 14 310 dollars la tonne métrique à 15 h 00 GMT, après avoir atteint mercredi son plus haut niveau depuis le 14 octobre.

"Le sentiment est devenu relativement plus prudent plutôt que carrément baissier", a déclaré Patrick Jones, analyste chez JP Morgan, dans une note.

L'un des facteurs qui avait propulsé le cuivre à un pic record de 14 875 dollars en septembre était l'optimisme selon lequel la ruée vers la construction de centres de données dédiés à l'IA stimulerait la demande de cuivre.

L'action d'Alphabet , la société mère de Google, a chuté mercredi après la clôture de la Bourse, après avoir annoncé une accélération massive de sa consommation de trésorerie, liée aux investissements massifs consacrés au développement de l'IA.

Un autre catalyseur de la hausse du cuivre, largement utilisé dans la construction et le secteur de l'énergie, a été l'afflux massif de ce métal vers les États-Unis, en prévision de l'imposition de droits de douane, ce qui a entraîné des pénuries ailleurs.

Les stocks dans les entrepôts rattachés à la bourse américaine Comex ont bondi de 60 % depuis le début de l'année, pour atteindre 800 321 tonnes courtes, soit 726 039 tonnes métriques. HG-STX-COMEX

"Selon les investisseurs, le principal risque baissier réside dans l'inaction des États-Unis en matière de droits de douane, ce qui réduirait la demande d'importation américaine et redonnerait progressivement le pouvoir de fixation des prix aux consommateurs chinois", a déclaré Jones.

Le contrat sur le cuivre le plus négocié à la Bourse des contrats à terme de Shanghai SCFcv1 a reculé de 0,4 % pour clôturer à 109 380 yuans (16 408,64 dollars) la tonne.

L'offre est restée tendue en Chine, comme en témoigne la flambée des primes sur le cuivre. La prime sur le cuivre de Yangshan SMM-CUYP-CN , qui mesure l'appétit des consommateurs chinois pour les produits importés, a bondi mercredi à 205 dollars la tonne, son plus haut niveau depuis plus d'une décennie.

Le zinc du LME CMZN3 a prolongé sa hausse sur fond de craintes liées à l'offre , progressant de 0,5 % à 3 882 dollars la tonne, après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus d'un mois à 3 899,50 dollars.

Parmi les autres métaux, l'aluminium du LME CMAL3 a reculé de 0,2 % à 3 067 dollars la tonne, le nickel CMNI3 a perdu 0,7 % à 15 490 dollars et l'étain CMSN3 a baissé de 1,5 % à 49 980 dollars, tandis que le plomb CMPB3 a progressé de 0,7 % à 1 912 dollars.

(1 dollar = 6,6660 yuans renminbi)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Eric Onstad