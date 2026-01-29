Le croisiériste Royal Caribbean relève ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la forte demande

Royal Caribbean RCL.N a annoncé jeudi un bénéfice annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur le fait que les voyageurs aisés continueront à réserver des croisières, à payer des tarifs plus élevés et à dépenser plus à bord.

Les actions de la société, en hausse d'environ 21 % en 2025, ont augmenté de 7,5 % dans les échanges avant le marché.

Les opérateurs de croisières, dont Royal Caribbean, continuent de bénéficier d'une demande soutenue pour les vacances en croisière, soutenue par les consommateurs aisés qui continuent de dépenser pour des expériences discrétionnaires malgré les pressions macroéconomiques.

Royal Caribbean a déclaré que la demande pour ses îles privées haut de gamme et ses croisières de qualité supérieure a contribué à une croissance régulière dans les secteurs plus larges des loisirs, de l'hôtellerie et des divertissements.

La compagnie a investi dans de nouveaux navires et des destinations terrestres exclusives, notamment le Royal Beach Club Santorini et des itinéraires élargis sur le "Star of the Seas" et le "Celebrity Xcel", afin d'attirer davantage d'invités et de stimuler les dépenses à bord.

Royal Caribbean a également annoncé de nouveaux accords avec le chantier naval français des Chantiers de l'Atlantique pour la construction de ses prochains navires de la classe Discovery et a déclaré que Celebrity Cruises ajouterait 10 navires fluviaux supplémentaires, élargissant ainsi le portefeuille de vacances du groupe sur les océans et les rivières.

Les nouvelles optimistes ont fait grimper les actions de leurs pairs Norwegian Cruise

NCLH.N de 3 %, Carnival CCL.N CCL.L d'environ 2 % et Viking Holdings VIK.N de 1 %.

Carnival Corp a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en décembre, misant sur une hausse des prix des billets et une demande stable.

Royal Caribbean s'attend également à ce que le bénéfice par action ajusté du premier trimestre soit compris entre 3,18 et 3,28 dollars, ce qui est supérieur aux estimations des analystes (2,91 dollars par action). Elle s'attend à ce que les dépenses de carburant pour l'ensemble de l'année s'élèvent à 1,17 milliard de dollars.

La société prévoit un bénéfice ajusté par action pour l'exercice 2026 de 17,70 $ à 18,10 $, par rapport aux attentes des analystes de 17,66 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

La société a enregistré des revenus au troisième trimestre qui ont augmenté d'environ 13 % pour atteindre 4,26 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.