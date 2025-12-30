Le CPC déclare que les exportations de pétrole sont suspendues en raison d'une tempête en mer Noire

La réception de pétrole du CPC est également interrompue car les réservoirs sont pleins

Les opérations de chargement sont limitées depuis l'attaque d'un drone ukrainien

Les goulets d'étranglement au niveau des terminaux ont entraîné une baisse de la production pétrolière du Kazakhstan

Le Caspian Pipeline Consortium, qui livre le pétrole du Kazakhstan, a déclaré qu'il avait suspendu les exportations de pétrole du terminal de la mer Noire lundi en raison du mauvais temps.

Il a également indiqué que le terminal avait interrompu la réception de pétrole en raison de réservoirs pleins jusqu'à ce que les conditions météorologiques s'améliorent.

Les opérations de chargement de CPC ont déjà été limitées par l'attaque des drones ukrainiens le 29 novembre.

Les goulets d'étranglement au terminal situé près du port russe de Novorossiysk, sur la mer Noire, qui traite environ 80 % des exportations de pétrole du Kazakhstan, ont également entraîné une baisse de la production de pétrole dans ce pays d'Asie centrale ce mois-ci.

L'attaque de drone de novembre a eu pour conséquence que les exportations du Kazakhstan de son produit phare, le CPC Blend, seront en décembre à leur plus bas niveau depuis 14 mois.

Les champs du Kazakhstan exploités par les majors pétrolières américaines et européennes Chevron CVX.N , Exxon Mobil XOM.N , Eni ENI.MI et Shell SHEL.L exportent du pétrole via le terminal.

Une sourceindustrielle a déclaré lundi à Reuters que les exportations de pétrole en provenance du Kazakhstan via le terminal ont chuté de 19 % jusqu'à présent en décembre par rapport à la moyenne de novembre, pour atteindre 1,082 million de bpj. CPC exporte également une quantité relativement faible de pétrole russe.

Depuis le 29 novembre, le terminal CPC fonctionne avec un seul point d'amarrage - SPM-1 - après que SPM-2 a été mis hors service à la suite de l'attaque de drone.

Le SPM-3 était déjà hors service depuis la mi-novembre pour des travaux de maintenance, qui ont été retardés par le mauvais temps. Habituellement, deux des équipements sont engagés dans des opérations, tandis que le troisième est utilisé comme solution de secours.

"Le rythme des expéditions de pétrole a été considérablement affecté par les conséquences d'une attaque terroriste utilisant un bateau sans équipage sur le SPM-2 et les dommages qui en ont résulté, ainsi que par les travaux de réparation antérieurs sur le SPM-3, qui ont été compliqués par les conditions hydrométéorologiques sévères de la période hivernale", a déclaré la CPC mardi.