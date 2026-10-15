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Le coût de l'assurance contre les défaillances liées à l'IA s'envole alors que la confiance dans les centres de données vacille
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 07:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les cours des titres de dette de CoreWeave et les spreads des CDS des hyperscalers)

Le coût de l'assurance contre les défaillances des entreprises technologiques américaines a atteint des niveaux records, ce qui constitue le dernier signe en date d'une tension croissante sur le marché de l'IA, en particulier pour les centres de données dont les revenus dépendent des perspectives d'avenir.

Ces évolutions reflètent les inquiétudes croissantes des investisseurs quant à la rapidité avec laquelle les investissements massifs dans l’intelligence artificielle se traduiront par des bénéfices, et quant à la capacité des entreprises fortement endettées à générer des rendements suffisamment rapides pour faire face à des charges d’intérêts en hausse.

Les spreads des swaps de défaut de crédit à cinq ans du géant du cloud computing Oracle ORCL.N se sont élargis de 26 points de base du jour au lendemain pour atteindre un niveau record de 288 pb, selon S&P Global Market Intelligence.

Les écarts à cinq ans de SoftBank 9984.T , investisseur dans l’IA, se sont élargis de 24 pb pour atteindre 424 pb. Pour l’opérateur de centres de données CoreWeave CRWV.O , ils ont dépassé les 1 000 pb, selon les données de LSEG CRWV5YUSAX=MG .

Les spreads des swaps de défaut de crédit indiquent le nombre de points de base facturés pour la protection contre le défaut. Plus le risque perçu d’un événement de crédit est élevé, plus le spread est large; le chiffre d’Oracle représente un coût de 2,88 dollars pour assurer 100 dollars d’obligations.

CoreWeave, un opérateur de centres de données déficitaire qui doit près de 50 milliards de dollars selon les données de LSEG, se trouve au cœur de la tempête. Les cours de sa dette s’effondrent, les titres à échéance 2032 USU2069EAE06= s’échangeant à 77 cents pour un dollar.

L'action a chuté de 15 % mercredi, puis de 6 % supplémentaires après la clôture, perdant ainsi un cinquième de sa valeur.

Les écarts des swaps sur défaillance (CDS) d’Amazon

AMZN.O , d’Alphabet GOOGL.O , de Meta META.O et de Nvidia

NVDA.O ont également atteint des niveaux records, selon les données de LSEG et de S&P Global Market Intelligence, bien que ces écarts restent nettement inférieurs à ceux d’Oracle.

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ORACLE
130,570 USD NYSE -8,86%
SOFTBANK GROUP
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