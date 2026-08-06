Le cours du prêteur hypothécaire UWM s'effondre après la suspension du dividende et un investissement en fonds propres de 2,05 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 août - ** Les actions du prêteur hypothécaire UWM UWMC.N ont chuté jusqu'à 49,4 %, pour afficher finalement une baisse de 42,4 % à 1,06 dollar

** Mercredi en fin de journée, UWMC a annoncé la suspension de son dividende trimestriel afin de donner la priorité à la réduction de la dette; la société a également enregistré une perte de 451,9 millions de dollars au deuxième trimestre

** La société a dévoilé un investissement en fonds propres de 2,05 milliards de dollars avec la famille Ishbia et Oaktree afin de renforcer son bilan

** L'investissement initial a pris la forme d'actions privilégiées, assorties de bons de souscription

** "Nous considérons cet engagement de capitaux d’un œil favorable, car UWMC a conservé ses parts de marché, et nous estimons qu’il s’agit d’une évolution positive dans la foulée de l’annulation de l’acquisition de TWO" – Kyle Joseph, analyste chez Stephens

** Le projet d’acquisition de Two Harbors Investment TWO.N par UWMC a échoué en début d’année

** Bose George, analyste chez KBW, s'attend à ce que le titre soit faible, les besoins en capitaux s'étant avérés bien plus importants que prévu

** À la clôture d’hier, l’action UWM affichait une baisse de 58 % depuis le début de l’année