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Le cours de l'action SoFi s'envole après que la fintech a dépassé les prévisions et revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires
information fournie par Reuters 27/10/2026 à 12:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de SoFi Technologies

SOFI.O ont grimpé de 9% mardi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que cette entreprise de fintech a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et dépassé les estimations de Wall Street concernant ses résultats du troisième trimestre, grâce à une forte demande.

La résilience des clients a contribué à maintenir la demande de crédit à un niveau stable malgré la pression exercée par la hausse des coûts d'emprunt et du coût de la vie, ce qui a donné aux entreprises la marge de manœuvre nécessaire pour développer leurs activités de prêt et augmenter leurs revenus d'intérêts.

Voici plus de détails:

* Le chiffre d’affaires net ajusté de SoFi a bondi de 44% pour atteindre un niveau record de 1,4 milliard de dollars au troisième trimestre, dépassant les prévisions de 1,25 milliard de dollars, selon les estimations de LSEG

* Le nombre de ses membres a grimpé de 35% pour atteindre le chiffre record de 17,1 millions au cours du trimestre

* La fintech table désormais sur un chiffre d’affaires annuel de 5,04 milliards de dollars, bien au-dessus des prévisions du marché, qui s’élevaient à 4,87 milliards de dollars

* “Nous avons enregistré des résultats exceptionnels au troisième trimestre, quel que soit le contexte, mais ils sont d’autant plus remarquables compte tenu de la façon dont l’année 2026 s’est déroulée”, a déclaré le directeur général Anthony Noto dans un communiqué

* Les entreprises de fintech telles que SoFi ont mis les banques traditionnelles au défi en élargissant leur offre de produits et en utilisant des plateformes axées sur le numérique pour attirer et fidéliser leurs clients

* SoFi a indiqué qu’elle continuait de tabler sur une croissance du nombre total de membres d’au moins 30% en glissement annuel

* Son bénéfice trimestriel ajusté de 18 cents par action a également dépassé les estimations, qui s’élevaient à 16 cents

* La société, dont la capitalisation boursière s'élève à environ 18,7 milliards de dollars, a indiqué qu'elle prévoyait une croissance de son chiffre d'affaires d'environ 27% en 2027

Valeurs associées

SOFI TECH
16,4800 USD NASDAQ +13,97%
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