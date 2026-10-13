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Le cours de l'action Six Flags s'effondre après un accident de montagnes russes en Géorgie
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 18:32

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualités)

13 octobre - ** L'action de l'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N recule de 16,4% à 10 dollars, atteignant son plus bas niveau depuis 2009

** Les autorités du comté de Cobb ont indiqué dans un communiqué qu'une personne avait trouvé la mort et que plusieurs autres avaient été blessées lors d'un accident mortel survenu sur des montagnes russes dans l'un de ses parcs d'attractions en Géorgie

** "L'équipe du parc et les autorités locales sont intervenues immédiatement, et nous avons pleinement coopéré avec ces dernières", a déclaré par e-mail un porte-parole de FUN

** La société a temporairement fermé les attractions similaires dans l’ensemble de ses parcs par mesure de sécurité

** Sur 17 sociétés de courtage, dix attribuent à l’action la note "acheter" ou supérieure, six "conserver" et une "vendre"; le cours cible médian s’établit à 22,10 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, l'action affiche une baisse de 35% depuis le début de l'année

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