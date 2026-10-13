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Le cours de l'action Six Flags recule après que CNBC a fait état d'un accident survenu sur des montagnes russes en Géorgie
information fournie par Reuters 13/10/2026 à 12:24

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 octobre - ** L'action de Six Flags Entertainment ( FUN.N ), exploitant de parcs d'attractions, recule de 8,1% à 11 dollars en pré-ouverture

** CNBC rapporte, en citant la police locale, qu'une personne a trouvé la mort et que plusieurs autres ont été blessées lors d'un accident mortel survenu sur des montagnes russes dans l'un de ses parcs d'attractions en Géorgie

** Reuters n’a pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante; FUN n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters

** Sur 17 courtiers, dix attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, six « conserver » et un « vendre »; le cours-cible médian est de 22,10 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 22,3% depuis le début de l'année

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