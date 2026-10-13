Le cours de l'action Six Flags recule après que CNBC a fait état d'un accident survenu sur des montagnes russes en Géorgie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Actualisation)

13 octobre - ** Les actions de l'exploitant de parcs d'attractions Six Flags Entertainment FUN.N chutent de 16,8 % à 9,9 dollars, atteignant leur plus bas niveau depuis 2009

** CNBC rapporte, en citant la police locale, qu'une personne a été tuée et que plusieurs autres ont été blessées lors d'un accident mortel survenu sur des montagnes russes dans l'un de ses parcs d'attractions en Géorgie

** "L'équipe du parc et les autorités locales sont intervenues immédiatement, et nous avons pleinement coopéré avec les autorités locales", a déclaré par e-mail un porte-parole de FUN

** La société a temporairement fermé les attractions similaires dans l’ensemble de ses parcs par mesure de sécurité

** Sur 17 sociétés de courtage, dix recommandent d'"acheter" le titre ou plus, six de "conserver" et une de "vendre"; le cours-cible médian est de 22,10 dollars – données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 35 % depuis le début de l'année