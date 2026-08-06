Le cours de l'action Shift4 Payments s'effondre après que la société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

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Shift4 Payments FOUR.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfice ajusté, les perturbations des voyages au Moyen-Orient continuant de préoccuper l'entreprise de paiement, ce qui a entraîné une chute de près de 18% de son action en début de séance.

Voici plus de détails sur les résultats du deuxième trimestre de la société:

* La société a revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires brut, hors frais de réseau, pour l’exercice 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 2,48 milliards et 2,53 milliards de dollars, contre une fourchette initiale de 2,5 milliards à 2,6 milliards de dollars.

* Le point médian de cette fourchette révisée recule de près de 200 points de base, reflétant un impact d’environ 25 millions de dollars lié aux perturbations des voyages au Moyen-Orient et un effet de conversion de change d’environ 20 millions de dollars, a indiqué le directeur général Taylor Lauber dans sa lettre aux actionnaires.

* La société a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté, les ramenant à une fourchette comprise entre 5,15 et 5,35 dollars pour l’exercice 2026, contre des prévisions antérieures situées entre 5,50 et 5,70 dollars.

* Selon le directeur général, les prévisions par action et le flux de trésorerie disponible tiennent compte de l’impact des récents financements de la société

* "Cette révision des prévisions reflète ce que je considère comme une prudence de mise face aux perturbations persistantes des voyages (au Moyen-Orient)", a déclaré Lauber.

* La société a annoncé un résultat net de 7 millions de dollars, soit 8 cents par action, attribuable aux actionnaires ordinaires pour le trimestre clos le 30 juin, contre 24 millions de dollars, soit 32 cents par action, un an plus tôt.