Le cours de l'action PayPal chute après l'annonce que le consortium Advent-Stripe a renoncé à son projet de rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action PayPal PYPL.O a chuté de 13% vendredi lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse, après que Bloomberg News a rapporté qu'un consortium regroupant la société de rachat Advent et le prestataire de services de paiement Stripe avait renoncé à racheter ce pionnier de la fintech.

Stripe et la société de capital-investissement Advent International avaient fait une offre de 60,50 dollars par action pour la société de paiement, autrefois fleuron de la technologie financière américaine, avait rapporté Reuters en juillet, citant des sources.

Cette offre ne représentait qu’une fraction de la valorisation d’environ 360 milliards de dollars dont bénéficiait PayPal au plus fort du boom lié à la pandémie en 2021. Le conseil d’administration de PayPal avait jugé cette offre initiale insuffisante, avaient précédemment indiqué des sources .

L’entreprise a eu du mal à se remettre sur pied alors que l’essor des achats en ligne et des paiements numériques, alimenté par la pandémie, s’est essoufflé et que les consommateurs sont retournés dans les magasins physiques.

PayPal a également dû faire face à une concurrence de plus en plus vive de la part des géants de la “Big Tech” que sont Apple et Google, qui ont étendu leurs services de paiement numérique en les intégrant aux écosystèmes des smartphones, érodant ainsi sa part de marché principale.

Au fil des ans, PayPal a réagi à ces pressions par des changements radicaux, notamment des remaniements au sein de la direction, des réductions d’effectifs et une réorientation vers des produits à plus forte marge.

Le mois dernier, l’entreprise a redoublé d’efforts pour mettre en œuvre son plan de redressement, en revoyant à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 et en présentant des mesures de réduction des coûts sous la houlette de son nouveau directeur général, Enrique Lores.

Son titre cotait 53,20 dollars avant l’ouverture de la séance, après avoir clôturé à 61,47 dollars lors de la séance précédente. Selon les analystes, les développements liés à d’éventuelles opérations et l’actualité devraient influencer l’évolution du titre PayPal à court terme.

Lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de la société, M. Lores n’a pas commenté les rumeurs de rachat, mais a déclaré que PayPal examinerait attentivement toute opportunité ou option stratégique susceptible, selon elle, de créer une valeur supérieure pour ses actionnaires.