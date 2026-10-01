Le cours de l'action Micron recule après l'annonce des prévisions de chiffre d'affaires et d'un accord d'approvisionnement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O recule de près de 1 % à 1.055,81 dollars en pré-ouverture

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de plus de 273 % depuis le début de l’année

** La société a annoncé mercredi après la clôture un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations et a indiqué que ses clients avaient porté à 32 milliards de dollars leurs engagements dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement à long terme

** D.A. Davidson relève son objectif de cours de 100 dollars à 2.100 dollars; selon le courtier, les livraisons de DRAM (mémoire vive dynamique) devraient augmenter, l’offre de la société suivant le rythme, tandis que les livraisons de NAND (mémoire flash non volatile) devraient également progresser, même si la croissance de Micron pourrait être légèrement inférieure à celle du marché dans son ensemble

** Ajoute que des conditions d’offre et de demande plus tendues jusqu’en 2028 pourraient soutenir une forte croissance des prix et des bénéfices, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles le secteur se trouverait à un pic cyclique

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a plus que quadruplé pour atteindre 54,23 milliards de dollars, dépassant les estimations de 51,07 milliards de dollars

** 49 analystes recommandent en moyenne d’« acheter » le titre; le cours cible médian s’établit à 1.535 dollars – données compilées par LSEG