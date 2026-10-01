 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action Micron recule après l'annonce des prévisions de chiffre d'affaires et d'un accord d'approvisionnement
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 14:35

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er octobre - ** L'action du fabricant de puces mémoire Micron Technology MU.O recule de près de 1 % à 1.055,81 dollars en pré-ouverture

** À la clôture d’hier, le titre avait progressé de plus de 273 % depuis le début de l’année

** La société a annoncé mercredi après la clôture un chiffre d’affaires trimestriel supérieur aux estimations et a indiqué que ses clients avaient porté à 32 milliards de dollars leurs engagements dans le cadre de ses contrats d’approvisionnement à long terme

** D.A. Davidson relève son objectif de cours de 100 dollars à 2.100 dollars; selon le courtier, les livraisons de DRAM (mémoire vive dynamique) devraient augmenter, l’offre de la société suivant le rythme, tandis que les livraisons de NAND (mémoire flash non volatile) devraient également progresser, même si la croissance de Micron pourrait être légèrement inférieure à celle du marché dans son ensemble

** Ajoute que des conditions d’offre et de demande plus tendues jusqu’en 2028 pourraient soutenir une forte croissance des prix et des bénéfices, apaisant ainsi les craintes selon lesquelles le secteur se trouverait à un pic cyclique

** Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre a plus que quadruplé pour atteindre 54,23 milliards de dollars, dépassant les estimations de 51,07 milliards de dollars

** 49 analystes recommandent en moyenne d’« acheter » le titre; le cours cible médian s’établit à 1.535 dollars – données compilées par LSEG

Valeurs associées

MICRON TECHNOLOGY
1 072,8800 USD NASDAQ -2,23%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
102,73 -0,26%
CAC 40
7 897,19 +0,79%
Or
4 137,55 -0,99%
TOTALENERGIES
74,46 -0,07%
SOITEC
170,7 +7,66%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank