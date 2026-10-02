Face à la pression US, l'UE réfléchit à débloquer une partie de ses réserves de diesel

Illustration montrant un graphique boursier en hausse et une miniature de baril de pétrole imprimée en 3D

Les Etats membres de l'Union européenne débattaient vendredi de la proposition française de débloquer ‌50 millions de barils de diesel européens ainsi que 50 millions de barils de brut au sein des pays membres de l'Agence internationale de l'Energie (AIE), a-t-on appris vendredi ​de deux sources proches du dossier.

Reuters a rapporté jeudi que l'administration Trump avait demandé à l'Allemagne et à la France de libérer une partie de leurs stocks d'urgence de diesel afin de contribuer à faire baisser les prix mondiaux du carburant.

Washington menaçait les deux pays européens de les priver d'exportations américaines de diesel s'ils ne s'exécutaient ​pas, selon trois sources proches des discussions.

Le ministère français de l'Energie, comme Bercy, n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

Washington a notamment demandé à Paris et à Berlin de libérer 100 millions de barils ​de diesel dans un délai de 20 jours, a déclaré à Reuters vendredi l'une ⁠des sources.

La proposition de libérer 50 millions de barils représente environ 17% des réserves stratégiques de diesel de l'UE, selon des données d'Eurostat datant de ‌mai 2025. Cela constitue environ 3% de la consommation annuelle en carburant des Vingt-Sept.

Le président américain Donald Trump a menacé les pays européens d'un embargo sur les exportations de diesel avant les élections de mi-mandat du 3 novembre.

La flambée des prix du carburant attise le ​mécontentement des Américains contre le locataire de la Maison blanche, ‌qui est tombé à des records d'impopularité, ce qui compromet les chances des Républicains de conserver leur majorité au ⁠Congrès lors du scrutin automnale.

Bruxelles a dit "rejeter totalement" de telles menaces de la part de l'administration Trump.

"Un embargo ne bénéficierait à personne. Cela saperait notre confiance dans les Etats-Unis en tant que partenaire fiable", a réagi la porte-parole de la Commission européenne Anna-Kaisa Itkonen.

La Commission européenne n'a pas souhaité faire de commentaire sur le sujet des déblocages ⁠des réserves de diesel, arguant que ‌c'était une décision qui relevait de l'autorité de l'AIE.

Le Groupe de coordination pour le pétrole du bloc européen doit se tenir le ⁠15 octobre, a-t-elle ajouté.

Berlin a déclaré pour sa part que Washington restait un fournisseur fiable de carburant.

L'Europe est devenue de plus en plus dépendante des carburants américains après ‌avoir interdit les importations russes en raison de l'invasion de l'Ukraine en février 2022 par la Russie.

La guerre déclenchée le 28 février par les ⁠Etats-Unis et Israël contre l'Iran perturbe de son côté les approvisionnements en provenance du Moyen-Orient.

Les raffineurs chinois ont également ⁠suspendu leurs exportations en octobre pour soulager ‌les stocks domestiques, selon plusieurs sources.

La Russie, habituellement le deuxième exportateur mondial de diesel après les Etats-Unis, pourrait envisager de lever partiellement son embargo en cas de surproduction, ​a déclaré vendredi devant la Douma le vice-premier ministre russe Alexander Novak. Le marché domestique ‌du diesel est actuellement à l'équilibre, a-t-il précisé.

Moscou a prolongé cette semaine jusqu’à fin octobre son interdiction d’exporter du diesel pour les producteurs de carburant, accentuant davantage les tensions sur un marché mondial ​de l’énergie déjà ébranlé par les conflits en cours et les pressions sur l’approvisionnement.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que la Russie ne mettrait pas son diesel à disposition des marchés mondiaux tant que les sanctions contre le régime russe ne seraient pas levées.

La France, qui exerce cette année la présidence du ⁠G7, entend réunir dans les meilleurs délais une visioconférence des dirigeants du groupe pour coordonner les mesures visant à lutter contre la montée des prix des carburants, a indiqué vendredi l'Elysée.

Cette réunion pourrait intervenir dès vendredi après-midi, selon une des sources citées préalablement.

Les 32 Etats membres de l'AIE avaient décidé de libérer 400 millions de barils de pétrole puisés dans leurs réserves stratégiques afin de contenir la hausse des cours du brut provoquée par le conflit au Moyen-Orient et le blocage du détroit d'Ormuz.

Le directeur exécutif de l'AIE, Fatih Birol, a indiqué cette semaine que les Etats membres avaient débloqué deux tiers du volume annoncé.

(Reportage de Kate Abnett, avec Forrest Crellin; Zhifan ​Liu pour la version française, édité par Sophie Louet)