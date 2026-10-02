La Corsica Linea, paralysée par une grève, stoppe son activité jusque lundi

Les bateaux de la Corsica Linea sont bloqués à Marseille par des grévistes conduisant le consortium propriétaire de la compagnie maritime à stopper toute activité jusqu'à lundi ( AFP / Pascal POCHARD-CASABIANCA )

Les bateaux de la Corsica Linea sont bloqués à Marseille par des grévistes conduisant le consortium propriétaire de la compagnie maritime à stopper toute activité jusqu'à lundi pour "évaluer" l'avenir de l'entreprise, selon les syndicats et la direction.

Des marins grévistes du syndicat des travailleurs corses (STC) ont bloqué vendredi, entre 08H45 et le milieu d'après-midi, le port de Bastia, empêchant tout départ ou arrivée de bateaux.

Des pneus avaient été enflammés et une banderole où l'on pouvait lire "emplois en danger" avait été fixée aux grilles à l'entrée du port.

En milieu d'après-midi, "l'accès au port a été débloqué", a confirmé à l'AFP la capitainerie du port de Bastia, permettant à un navire de la compagnie concurrente Corsica Ferries, qui opère sous pavillon international italien, d'accoster.

Le personnel naviguant bloque de son côté dans le port de Marseille tous les navires de Corsica Linea et un bateau de la compagnie Méridionale depuis mercredi, dans le cadre d'une grève reconduite jusqu'à samedi matin, a précisé à l'AFP le délégué CGT des marins de la compagnie, Frédéric Alpozzo.

Corsica Linea et La Méridionale opèrent sous pavillon français de premier registre et sont délégataires du service public de transport maritime de continuité territoriale entre Marseille et les ports corses.

Le syndicat CGT des marins reproche à la direction de la Corsica Linea le "choix ubuesque" d'affrètement du bateau Massalia - propriété de la Méridionale (groupe CMA CGM) - à la place d'un navire de la Corsica Linea, sur des lignes reliant deux ports corses (Propriano et Île Rousse) à Marseille, causant, selon le syndicat, la suppression de deux équipages, soit 90 emplois.

La direction assure que son "projet de réorganisation de sa flotte", n'implique "aucune suppression de CDI et garantit de 60 à 500 CDD durant l'année."

Le consortium corse CM Holding, propriétaire de la Corsica Linea, a indiqué dans un communiqué son exaspération devant "un blocage de trop", dénonçant des "contre-vérités" et annonçant "suspendre l'ensemble de l'activité de l'entreprise, quelle que soit l'issue des préavis de grève actuels", jusque lundi, le temps d'"évaluer la forme que prendra leur éventuel engagement futur dans la Corsica Linea."

L'approvisionnement des magasins de l'île méditerranéenne se fait essentiellement par les bateaux de la Corsica Linea et de la Méridionale et des rayons vides étaient déjà présents dans les supermarchés d'Ajaccio, a constaté vendredi l'AFP.