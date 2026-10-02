Jeux asiatiques: le taekwondo bascule dans le monde virtuel

Le taekwondo virtuel a fait son entrée aux Jeux asiatiques, le 2 octobre 2026 à Nagoya (Jpaon) ( AFP / DAVID GRAY )

Le taekwondo a une histoire deux fois millénaire mais vendredi à Nagoya (Japon) lors des Jeux asiatiques 2026, il a basculé dans une nouvelle ère avec la première épreuve virtuelle de cet art martial coréen.

Le taekwondo virtuel n'a attiré qu'un nombre modeste de spectateurs partagés entre fascination et perplexité devant cette "alliance des arts martiaux réels et de la technologie de pointe", selon les responsables de ce sport inscrit pour la première fois au programme des Jeux après une décision du Comité olympique asiatique.

Les compétiteurs portent un casque de réalité virtuelle et contrôlent leurs avatars. Des capteurs dans le dos, sur les cuisses et les tibias enregistrent chacun de leurs mouvements. Les combats se disputent au meilleur des trois rounds de 60 secondes.

Ici pas de contact: les deux adversaires restent chacun dans leur zone de jeu, séparés de quelques mètres.

L'objectif est de porter de vrais coups de pied au corps et à la tête... virtuels de l'adversaire pour faire diminuer sa barre de vie.

Le Singapourien Darren Yap, 22 ans, a remporté le bronze, qui s'ajoute à une autre médaille du même métal en taekwondo traditionnel: "C'est une façon amusante de faire du sparring et de pratiquer le taekwondo sans contact".

Selon ses promoteurs, le taekwondo virtuel est tout aussi exigeant sur le plan athlétique que la discipline réelle mais plus sûr.

Différences notables: hommes et femmes s'affrontent et il n'y a pas de catégorie de poids.

"Cela permet à plus de personnes de participer et je trouve cool que les femmes puissent battre des hommes", a déclaré Yap, battu en demi-finale par la Vietnamienne Chau Ngoc Tuyet Sang, 21 ans, qui elle-même s'est inclinée en finale face au Philippin Jeus Gabriel Derick, 22 ans et premier médaillé d'or de la nouvelle discipline aux Jeux asiatiques.

La Fédération internationale de taekwondo "soutient fièrement" cette pratique "révolutionnaire". Les sceptiques estiment pour leur part que ce n'est qu'une autre forme de jeu vidéo.

Les premiers championnats du monde ont eu lieu en 2024 à Singapour. Le taekwondo virtuel est apparu dans la cité-Etat en 2023 lors de la toute première Semaine olympique de l’esport.