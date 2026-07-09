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Le cours de l'action Infracore passe sous le prix d'introduction lors de son entrée en bourse en Suisse
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 10:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 2 et 4 à 6, et de contexte aux paragraphes 3)

Les actions de la société immobilière hospitalière suisse Infracore INFRACC.S ont chuté d’environ 1,5% par rapport à leur prix d’offre lors de leur entrée en bourse jeudi.

Le titre a ouvert au prix d'offre de 54 francs suisses avant de reculer à 52,6 francs à 07h43 GMT, valorisant la société à environ 826 millions de francs suisses (1,03 milliard de dollars).

La société possède près de 50 établissements de santé en Suisse, d’une valeur totale d’environ 1,4 milliard de francs suisses. Son principal locataire est Swiss Medical Network, le deuxième plus grand opérateur hospitalier privé du pays.

L'introduction en bourse comprenait à la fois des actions nouvellement émises et des actions vendues par l'actionnaire majoritaire Medical Properties Trust MPT.N .

Infracore a indiqué qu’elle utiliserait le produit brut de l’opération, d’environ 200 millions de francs suisses, principalement pour élargir son portefeuille immobilier et rembourser les prêts accordés par ses actionnaires.

Les principaux actionnaires, Medical Properties Trust et Aevis Victoria AEVS.S , conserveront des participations importantes à l’issue de l’introduction en bourse.

(1 dollar = 0,8065 franc suisse)

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