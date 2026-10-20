Le cours de l'action GM s'effondre, les prévisions de bénéfices annuels étant inférieures aux estimations de Wall Street

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(Reformulation du paragraphe 1 pour indiquer que le bénéfice par action (BPA) sur l'ensemble de l'exercice est inférieur aux estimations des analystes; ajout d'une prévision du BPA au paragraphe 4; estimation de l'inflation au paragraphe 6)

par Kalea Hall

Le bénéfice de base de General Motors

GM.N au troisième trimestre a fortement progressé grâce aux ventes soutenues de pick-up, mais le titre a chuté mardi après que les prévisions de bénéfice par action du constructeur automobile pour l’ensemble de l’année se sont révélées inférieures aux attentes des analystes.

La société a indiqué que son résultat trimestriel avant intérêts et impôts, hors éléments non récurrents (EBIT ajusté), avait progressé de 22 % par rapport à l’année précédente, pour atteindre 4,1 milliards de dollars. Cela représente 3,70 dollars par action, dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur 3,63 dollars, selon les données de LSEG.

GM a déclaré s'attendre à clôturer l'année 2026 avec un EBIT ajusté compris entre 14,5 et 15,5 milliards de dollars, une fourchette révisée à la baisse par rapport aux prévisions précédentes, qui s'échelonnaient entre 14 et 16 milliards de dollars.

Le groupe a également revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté annuel, les situant désormais entre 12,75 et 13,75 dollars, dont la valeur médiane est inférieure aux estimations des analystes de 13,41 dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'action GM a reculé d'environ 4 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

LE RACHAT D'ACTIONS TÉMOIGNE DE LA CONFIANCE POUR 2027

GM a déclaré rester confiant malgré les pressions inflationnistes liées à la hausse des coûts logistiques et énergétiques, aux droits de douane et à d’autres dépenses. L’inflation des matières premières, notamment la hausse des dépenses liées à la logistique et aux puces informatiques, s’élèverait à environ 2 milliards de dollars cette année, soit la fourchette haute de ses prévisions précédentes, a-t-il précisé.

Son conseil d’administration a approuvé un programme pluriannuel de rachat d’actions de 20 milliards de dollars. GM a racheté environ 29,5 milliards de dollars de ses propres actions depuis 2023, réduisant ainsi le nombre total d’actions en circulation afin d’améliorer son résultat par action.

Au troisième trimestre, l’entreprise a vendu une part plus importante de gros pick-ups et moins de véhicules électriques, ce qui a contribué à améliorer son résultat net. La société a réduit ses ventes de véhicules électriques, qui ont toujours été déficitaires, suite au retrait du soutien que leur accordait l’administration Trump.

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 50 milliards de dollars, en hausse de 2,9 % par rapport à l’année précédente. En Amérique du Nord, la marge bénéficiaire s’est améliorée pour atteindre 8,7 %, contre 6,2 % un an plus tôt, malgré une légère baisse des ventes trimestrielles.

GM a déclaré que “la voie à suivre s’annonce plus difficile”, mais a réaffirmé qu’elle s’attendait à de meilleurs résultats l’année prochaine, en supposant une demande des consommateurs toujours forte et un apaisement des pressions sur les coûts des matières premières et de la logistique.