Le cours de l'action FMC s'effondre après la révision à la baisse des prévisions pour le troisième trimestre et la comptabilisation de charges liées aux stocks

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FMC Corp FMC.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions pour le troisième trimestre après avoir réduit les prix des stocks de ses distributeurs face à la chute des cours des produits agrochimiques, ce qui a entraîné une chute de 46% de son cours en pré-ouverture.

Le fabricant de produits agrochimiques est confronté à une faible demande de la part des distributeurs, car la baisse des prix du marché et la concurrence accrue des génériques rendent les produits haut de gamme plus difficiles à vendre, ce qui incite les clients à se montrer réticents à reconstituer leurs stocks.

Voici plus de détails:

* FMC prévoit pour le troisième trimestre un chiffre d'affaires compris entre 65 et 125 millions de dollars et un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (Ebitda) négatif, compris entre 510 et 565 millions de dollars

* Ces prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre excluent les activités en Inde

* La société avait précédemment prévu pour son troisième trimestre un chiffre d’affaires, hors Inde, compris entre 840 millions et 900 millions de dollars, et un Ebitda ajusté compris entre 120 millions et 140 millions de dollars

* Ces prévisions révisées intègrent un impact de 625 à 675 millions de dollars lié à des mesures commerciales affectant le chiffre d’affaires et l’EBITDA ajusté

* FMC a précisé que ces mesures commerciales comprenaient une baisse des prix sur certains produits détenus par des distributeurs au Brésil, en Argentine, aux États-Unis et au Canada

* Elle va également revoir son modèle de vente aux États-Unis, en réduisant l’écart entre les prix catalogue bruts et les prix nets après remises

* Ces mesures visent à écouler les stocks à prix élevé détenus par les clients du réseau de distribution et à soutenir la future demande de réapprovisionnement des distributeurs

* FMC prévoit de rester en conformité avec ses clauses restrictives au 30 septembre, mais prévoit d’entamer des discussions avec ses prêteurs au sujet d’éventuelles modifications de ces clauses au cours de l’année à venir