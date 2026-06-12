Le cours de l'action Enliven chute après une levée de fonds de 400 millions de dollars destinée à financer un médicament contre la leucémie

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12 juin - ** Les actions d'Enliven Therapeutics ( ELVN.O ) ont reculé de 3,8% à 38,84 $ lors des échanges avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 400 millions de dollars ** Jeudi soir, la société biopharmaceutique a vendu environ 8,9 millions d'actions ainsi que des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 1,7 million d'actions à 37,50 $

** Le montant de l'offre a été porté de 250 millions de dollars, et le prix a été fixé avec une décote de 7,1% par rapport au dernier cours de l'action

** L'action a clôturé en hausse d'environ 9% jeudi après que le médicament contre la leucémie de la société, l'ELVN-001, a affiché des résultats préliminaires encourageants ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire progresser l'ELVN-001 dans les essais cliniques en cours et prévus, entre autres, conformément au prospectus

** Jefferies, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays sont les co-chefs de file, aux côtés de Mizuho

** Enliven, dont le siège se trouve à Burlingame, en Californie, compte 60,9 millions d'actions en circulation

** À la clôture de jeudi, l'action affichait une hausse de 162% depuis le début de l'année

** Les 12 analystes attribuent tous à l'action la note “achat fort” ou “achat”; le cours cible médian est de 59,50 $, selon les données de LSEG