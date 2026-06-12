 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cours de l'action Enliven chute après une levée de fonds de 400 millions de dollars destinée à financer un médicament contre la leucémie
information fournie par Reuters 12/06/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 juin - ** Les actions d'Enliven Therapeutics ( ELVN.O ) ont reculé de 3,8% à 38,84 $ lors des échanges avant l'ouverture vendredi, après la fixation du prix d'une levée de fonds complémentaire de 400 millions de dollars ** Jeudi soir, la société biopharmaceutique a vendu environ 8,9 millions d'actions ainsi que des bons de souscription préfinancés permettant d'acheter environ 1,7 million d'actions à 37,50 $

** Le montant de l'offre a été porté de 250 millions de dollars, et le prix a été fixé avec une décote de 7,1% par rapport au dernier cours de l'action

** L'action a clôturé en hausse d'environ 9% jeudi après que le médicament contre la leucémie de la société, l'ELVN-001, a affiché des résultats préliminaires encourageants ** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour faire progresser l'ELVN-001 dans les essais cliniques en cours et prévus, entre autres, conformément au prospectus

** Jefferies, Goldman Sachs, Morgan Stanley et Barclays sont les co-chefs de file, aux côtés de Mizuho

** Enliven, dont le siège se trouve à Burlingame, en Californie, compte 60,9 millions d'actions en circulation

** À la clôture de jeudi, l'action affichait une hausse de 162% depuis le début de l'année

** Les 12 analystes attribuent tous à l'action la note “achat fort” ou “achat”; le cours cible médian est de 59,50 $, selon les données de LSEG

Valeurs associées

ENLIVEN THERP
40,3600 USD NASDAQ +9,08%
JEFFERIES FINL
59,655 USD NYSE +3,07%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/06/2026 à 13:23:32.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une vue du centre de la vieille ville de Dresde
    Allemagne: Seules les dépenses publiques évitent la baisse du PIB, selon la Bundesbank
    information fournie par Reuters 12.06.2026 13:38 

    Les dépenses publiques massives consacrées à la ‌défense et aux infrastructures empêcheront l'Allemagne de sombrer dans la récession cette année, alors que la guerre en ​Iran pèse sur la première économie européenne et fait grimper l'inflation, a déclaré vendredi ... Lire la suite

  • Interview de Reuters avec Nagel, président de la Bundesbank allemande, à Francfort
    Les responsables de la BCE n'excluent pas la possibilité d'une hausse des taux en juillet
    information fournie par Reuters 12.06.2026 13:34 

    Les responsables de la Banque centrale ‌européenne (BCE) ont laissé vendredi la porte ouverte à une nouvelle hausse des taux d'intérêt en juillet, compte ​tenu du niveau élevé de l'inflation, tout en affirmant qu'il était trop tôt pour savoir si une telle mesure ... Lire la suite

  • David Hockney au Centre Pompidou à Paris le 16 juin 2017 ( AFP / Martin BUREAU )
    David Hockney, un hymne à la vie en couleurs
    information fournie par AFP 12.06.2026 13:28 

    Artiste parmi les plus influents des 20e et 21e siècles, David Hockney, décédé jeudi à Londres à l'âge de 88 ans, laisse une oeuvre gigantesque et vibrante de couleurs, des paysages verdoyants de son Angleterre natale aux piscines turquoises de Californie. Figure ... Lire la suite

  • Chine-États-Unis : Macron médiateur ?
    Chine-États-Unis : Macron médiateur ?
    information fournie par France 24 12.06.2026 13:00 

    Alors que le sommet du G7 2026 organisé par Emmanuel Macron à Evian du 15 au 17 juin approche, le président français exhorte la Chine, les Etats-Unis et l'Europe à "agir avec urgence avec urgence en vue d'une coordination de leur politique économique pour résorber ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 345,34 +1,76%
Pétrole Brent
87,48 -1,85%
EXAIL TECHNOLOGIES
100,5 -16,25%
TOTALENERGIES
75,45 -3,27%
SOITEC
132,1 +2,72%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank