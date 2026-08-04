Le cours de l'action de la société de paiement FIS chute après la révision à la baisse de ses prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services bancaires et de traitement des paiements Fidelity National Information Services

FIS.N a revu à la baisse mardi ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, dans un contexte d'incertitude économique, ce qui a entraîné une chute de plus de 10 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Les incertitudes économiques liées au conflit avec l'Iran et à la politique commerciale américaine ont incité certaines institutions et certains détaillants à rester prudents en matière de dépenses technologiques, ce qui pèse sur la demande de certains produits bancaires et liés aux marchés de capitaux.

* La société, basée à Jacksonville, en Floride, a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 6,15 et 6,24 dollars par action, contre une fourchette précédente de 6,22 à 6,32 dollars.

* Ses prévisions de chiffre d’affaires se situent désormais entre 13,63 et 13,70 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 13,77 à 13,85 milliards de dollars.

* Sur une base ajustée, FIS a enregistré un résultat net de 763 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action pour le trimestre, contre 716 millions de dollars, soit 1,36 dollar par action, un an plus tôt.

* La directrice générale, Stephanie Ferris, a déclaré que les banques continuaient d’investir dans la modernisation technologique et l’intelligence artificielle, ce qui contribuait à soutenir la demande pour les produits et services de la société.