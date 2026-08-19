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Le cours de l'action Cogent recule après que J.P. Morgan a abaissé sa note et son objectif de cours
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 10:07
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 août - ** L'action du fournisseur d'accès Internet Cogent Communications CCOI.O recule de 5 % à 9,6 dollars en pré-ouverture

** J.P. Morgan abaisse sa note de « neutre » à « sous-pondérer » et réduit son objectif de cours de 22 $ à 9 $

** La société de courtage explique que la pression sur le chiffre d’affaires persiste en raison de l’expiration des anciens contrats Sprint et des problèmes d’exécution persistants chez Waves, la division de réseaux optiques de la société, où les installations chez les clients et l’adoption de la technologie ont été plus lentes que prévu

** "Le catalyseur que constituait la monétisation des centres de données étant désormais largement derrière nous, nous pensons que l’attention des investisseurs se recentrera de plus en plus sur ces préoccupations fondamentales liées à l’exploitation et au bilan" – JPM ** Douze analystes attribuent en moyenne la recommandation "conserver" au titre; le cours-cible médian s’établit à 13 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, le titre avait chuté de 53 % depuis le début de l’année

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